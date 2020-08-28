شوقي علام: نحتاج لقانون يمنع صدور الفتوى إلا من «الإفتاء»

قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن هناك حاجة إلى سن قانون يمنع الفتوى إلا من خلال دار الإفتاء، الجهة الشرعية لإصدار الفتاوى.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أننا بحاجة إلى ثقافة مختلفة تعي أهمية الفتوى الشرعية، لافتا إلى أن كان هناك من يريد إنشاء كيانات موازية لإصدار الفتاوى، وما حدث في بدايات القرن العشرين بغرض التغلغل والسيطرة على المؤسسات والعقول.وكشف مفتي الديار المصرية، أن الجماعات الإرهابية عملت على إقصاء مؤسسات الدولة من المشهد واستبدالها بكيانات وهمية صنعوها لأنفسهم فقط، موضحا أن من ضمن المخططات الإخوانية زعزعة الثقة في مختلف مؤسسات الدولة.