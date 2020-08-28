وسيم السيسي يكشف كيف أحيا سحرة العصر الفرعوني رمسيس الثالث

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إن الفراعنة كان لديهم 6 مدارس للسحر في مصر القديمة.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد، في برنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أول مدرسة سحرية كانت في الدير المحرق بأسيوط وكانت مشهورة بشفاء الأبرص وإقامة الموتى.ولفت إلى أنه عند وفاة رمسيس الثالث، كان ابنه الأصغر خليفته في الحكم، فاعترض الابن الأكبر، وقال: "والدي لم يوصي بالحكم إلى الابن الأصغر" حينها أخذوا كهنة من الدير المحرق وبالتنويم المغناطيسي الجماعي أقاموا رمسيس الثالث من موته وجلس على الكرسي وسألوه: لمن أوصيت بالحكم؟ فأشار بإصبعه للابن الأصغر رمسيس الرابع.وأردف: "عندما سأل الملك "سنفرو" ساحرا عن كيفية تغيير طبيعة الأشياء أو إحياء الموتى، فرد عليه الساحر بأنهم لا يغيرون طبيعة الأشياء لكن يتلاعبون بالحواس لترى ما يريدون ويهدفون".