هل باع إخوان حماس محمود عزت؟.. «الباز» يكشف تفاصيل سقوط الناب الأزرق للجماعة

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تفاصيل سقوط ناب جماعة الإخوان الإرهابية الأزرق محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام.وقال الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إن بيان وزارة الداخلية يؤكد أن محمود عزت صدر ضده حكمان بالإعدام وآخران بالمؤبد، وصدر بحقه عشرات أوامر الضبط والإحضار بالتحريض على العنف، لافتا إلى أنه كان المسئول عن تأسيس الجناح المسلح للجماعة الإرهابية بعد عام 2013، ومسئول عن إدارة عمل اللجان الإلكترونية التي كانت تنشر الشائعات.وتابع: أن محمود عزت واحد من صقور الجماعة الإرهابية، وهو من الحلف القطبي- أي من أتباع سيد قطب وكان محبوسا في قضية تنظيم سيد قطب عام 1965- ظهر آخر مرة بشكل علني في مصر يوم 26 يونيو 2013.ولفت الباز إلى أن بيان الداخلية ذكر إن الجماعة الإرهابية وقياداتها كانوا ينشرون الشائعات والأكاذيب حول مكان تواجد محمود عزت، موضحا أن الهارب أيمن نور كان أحد الذين ساهموا في تضليل الأجهزة والرأي العام عن مكان تواجده، حيث ظهر في حوار تليفزيوني يقول إن المرشد العام للجماعة متواجد في قطر.وأوضح الباز أنه من الممكن أن تكون أجهزة الأمن كانت على علم بمكان محمود عزت، ولكنها كانت تتركه لرصد الاتصالات التي كانت تأتيه من إخوان الخارج، وهذا توقع وتخيلي وليست معلومة، موضحا أن الجماعة الإرهابية بالخارج ليست لديها أي معلومة عن القبض على القيادي الإخواني محمود عزت.واستكمل الباز: أنه- وفقا لمصادر يثق بها- فإن محمود عزت كان متواجد في غزة منذ يونيو 2013، وعاد إلى مصر بعدما شرعت الدولة المصرية في هدم كل الأنفاق التي تربط غزة بسيناء.واختتم قائلا: يظل السؤال الآن لماذا سقط محمود عزت الآن، وهل باع إخوان حماس محمود عزت؟ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار"، من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.