بعد ساعتين من طرحه.. «اختراع» تامر حسني والعسيلي يقترب من نصف مليون مشاهدة

طرح المطرب تامر حسني والمطرب محمود العسيلي أغنية جديدة تحمل اسم "اختراع"، عبر "يوتيوب"، فيما حققت الأغنية ربع مليون مشاهدة مقتربة الى النصف مليون في ساعتين من طرحها.الأغنية من كلمات أحمد راؤول وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبدالمنعم، تم تسجيل الغناء باستوديو Th Poroduction مهندس صوت هيثم راضي وعبدالرحمن شوقي ماستر جلال الحمداوي إنتاج روتانا مونتاج عمرو عاكف إخراج تامر حسني.يذكر أن تامر حسني يواصل تصوير فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا"، مع الفنانة حلا شيحة، ومن المفترض طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.