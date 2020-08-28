مصر تسلم طني مساعدات طبية لمستشفى لبنانى

سلم السفير المصرى لدى بيروت الدكتور ياسر علوي، مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت طنين من المساعدات شملت أدوية ومستلزمات طبية.يأتي ذلك استمرارا لدور القاهرة فى دعم لبنان عقب كارثة انفجار المرفأ.وكان فى استقباله الدكتور محمد أمين المدير العام للمستشفى والدكتور فيصل سنو رئيس جمعية المقاصد الإسلامية.