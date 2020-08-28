هاني الناظر: الكمامة خط الدفاع الأول ضد كورونا.. وممنوع أكل الشارع

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إنه رصد خلال الأيام الأخيرة تهاون بعض المواطنين في الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن ارتداء الكمامة في الشارع أصبح محدودا.وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الكمامة هي خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، منوها بأن البعض تخلى عن ارتدائها ظنا منه بأن كورونا انتهى.وأوضح الناظر أن مصر لا زالت في الموجة الأولى لكورونا، ونكون في نهايتها، لكن التهاون جعل الإصابات تزيد مرة أخري، متابعا: "لازم نلتزم تاني بارتداء الكمامة وغسل اليدين ونترك الحذاء على باب البيت ومحدش ياكل يا جماعة أكل مكشوف من الشارع، ومحدش ياكل من طبق واحد ولا نشرب مكان حد".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار"، من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.