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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مذبوحتان وإحداهن مقطوعة اللسان.. التصريح بدفن جثماني شقيقتي قنا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:59 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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صرحت النيابة العامة بقنا، اليوم الجمعة، بدفن جثتى شقيقتين في جزيرة مطيرة بمركز قوص جنوب المحافظة، والذى عثر عليهما مذبوحتين داخل منزلهما الواقع بالقرية.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قوص، برئاسة العميد جمال سلمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثتين لشقيقتين مذبوحتين بآلة حادة، بمنزلهما فى جزيرة مطيرة، التابعة لدائرة مركز قوص.

وتبين من الفحص أن الجثتين لشقيقتين وهن "ندا. ف. ح. ا، 18 عامًا"، وشقيقتها "نورهان، 13 عامًا" عثر على واحدة منهما مذبوحة، والثانية مذبوحة مع قطع اللسان وملقاة أسفل سرير وموثقتين بالأحبال.

وكشفت تحريات المباحث، أن الفتاتين كانتا تقيمان بمفردهما بمنزلهن فى جزيرة مطيرة، بعد وفاة الأم وزواج الأب خارج القرية منذ فترة وعمله ببحيرة ناصر فى أسوان.

تم فرض كردون أمنى حول المنزل، ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قوص، ثم استخراج تصريح الدفن لتشييع جثمانهما بمدافن القرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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