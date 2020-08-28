«تعطلت 22 خطبة جمعة».. جابر طايع: شعرت اليوم بدخولي الإسلام من جديد

هنأ الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشعب المصري بعودة صلاة الجمعة في المساجد، مشيرا إلى أنه شعر اليوم عند صعوده للمنبر بأنه يدخل الإسلام من جديد.وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن 22 خطبة جمعة تعطلت بسبب جائحة كورونا، منوها بأن كل المسلمين في مصر كانوا يشعروا بالحزن، ومنهم من كان يرى أن هذا غضب من الله علينا.وأكد طايع، أن صلاة الجمعة اليوم في المساجد كانت مشهد تاريخي البطل فيه هو الشعب المصري الذي حافظ على هذا المكتسب قرب زوال كورونا، موضحًا أن الوزارة لم ترصد اليوم مخالفة واحدة في مسجد من مساجد الـ 27 محافظة لأن البعض يخشى أن تغلق المساجد مرة تانية في حال ارتفاع معدل الإصابات.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار"، من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.