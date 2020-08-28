الباز: صلاة الجمعة في المساجد «نعمة» يجب الحفاظ عليها

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن صلاة الجمعة اليوم في المساجد "نعمة كبيرة" يجب أن نحافظ عليها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الشعب المصري شهد اليوم حالة من السعادة والفرحة بسبب عودة صلاة الجمعة، لافتا إلى أن هناك حالة من الابتهاج والفرحة سيطرت على الناس.وأضاف الباز أن عودة صلاة الجمعة سببه انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا، منوها بأن أي نجاح تحققه الدولة في مسألة "كوفيد-19" السبب فيه أولا التزام الشعب المصري.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار"، من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.