دعا وزير الخارجية الأمريكي ماي بومبيو، اليوم الجمعة، الدول المسؤولة إلى الانضمام لأمريكا في الضغط على إيران.وأضاف بومبيو، سنواصل ممارسة نهج الضغط الأقصى على طهران، وفق لقناة العربية الإخبارية.وأصر وزير الخارجية الأمريكي، على عودة نظام العقوبات الدولية (آلية سناب باك) ضد إيران تلقائيًا، وحدّد 20 سبتمبر موعدًا لذلك، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.وقال بومبيو، أمس الخميس، إنه إذا حاول مجلس الأمن تمرير قرار لمواصلة تخفيف العقوبات، فإن الولايات المتحدة ستعارض ذلك، علمًا بأنها تتمتع بحق النقض داخل مجلس الأمن، وأعلن أنه إذا لم يتم تقديم مشروع قرار، فإن العقوبات على إيران ستستمر في 20 سبتمبر.ورفض مجلس الأمن حملة العقوبات الأمريكية، كما رفض الحلفاء الرئيسيون للولايات المتحدة الذين كانوا جزءًا من الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 مطلب واشنطن.