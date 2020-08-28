«المواد الغذائية»: لا يمكن استبدال خصم «مايغلاش عليك» بسلع تموينية

قالت فاطمة عبد المقصود عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن مبادرة "مايغلاش عليك" هدفها لدعم وتحفيز المنتج المحلي وإنعاش السوق المحلية ويحصل الفرد على البطاقة التموينية تخفيض بنسبة 10% بحد أقصى ٢٠٠ جنيه والبطاقة التي تصل عدد أفرادها ٥ أفراد تحصل على تخفيضات بواقع ألف جنيه بحد أقصىى، مقابل سلع معمرة أو منزلية أو كهربائية أو أثاث وموبيليا.وأضافت "عبدالمقصود"، لـ"الدستور"، أن هذه المبادرة ليست لها علاقة بالتاجر التمويني أو صرف في مقابلها سلع تموينية أو سلع حرة ولكنها مبادرة من وزارة المالية قامت بتخصيص نحو ١٢ مليار جنيه للمستفيدين من البطاقات لتحمل تخفيض الـ10%.. مشيرة إلى أن صاحب البطاقة الذي يقوم بشراء سلع بقيمة ١٠ آلاف جنيه سيتم خصم ألف جنيه بشرط تكون بطاقة مسجل عليها ٥ أفراد.وتابعت: أن المبادرة أعلنت عن أماكن البيع السلاسل التجارية والهايبرات في جميع المحافظات.