هاني شنودة: «ربنا باعتني للي بيحب الموسيقى»

علق الموسيقار هاني شنودة، على واقعة نشر شاب لصورته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الأيام الماضية، وكتب معلقا عليها "هو أنا لوحدي اللي ماعرفش مين ده"، قائلا: إن الذي كتب هذا المنشور هو الدكتور محمد عماد، طبيب أشعة في مستشفى أحمد ماهر. لمّا قال إنه مش عارفني أنا مزعلتش خالص، لأني الغلط من عندي خاصًة إني لم أكن من رواد السوشيال ميديا ولسّه داخل من شهر وعامل أكاونت.وأضاف شنودة في تصريح لـ"الدستور" أنه لم يشعر بالضيق بسبب هذا الكلام لأنه شخصية عامة، متابعا: "أنا بقبل النقد من غير زعل طبعًا، بالعكس إحنا دولة فيها حرية، وأنا ربنا باعتني للأغلبية اللي بتحب الموسيقى".يذكر أن شنودة كتب ردًا عليه: "أريد أن أقدم دعوة مفتوحة لصديقي محمد عماد الذي لا يعرفني أو يعرف أعمالي للتعرف علي ولأتعرف عليه، دعوتي له أن يشرفني في منزلي علي فنجان شاي أو قهوة، لأنني أعتقد أن الذنب ذنبي لأنه لم يعرفني من أعمالي".