مصادر: مقعدان لـ«العدل» بقائمة «من أجل مصر» الموحدة للنواب

كشفت مصادر حزبية، أن التحالف الوطني لتشكيل القائمة الوطنية "من أجل مصر" لانتخابات مجلس النواب، والمكون من ١١ حزبا سياسيًا، سيضم عددا من الأحزاب السياسية الجديدة إليه.وقالت المصادر في تصريح لـ"الدستور"، أنه تم الاتفاق بين الأحزاب على ضم حزب العدل برئاسة عبدالمنعم أمام إلى تشكيل القائمة الموحدة لمجلس النواب.وأشارت المصادر أنه سيتم منح "العدل" من مقعد إلى مقعدين داخل القائمة الجديدة لمجلس النواب، خاصة وأن الحزب كان من ضمن الأحزاب التي شاركت في جلسات الحوار الوطني التي كان يرعاها حزب مستقبل وطن لإعداد قوانين الانتخابات لمجلسي "النواب والشيوخ"، ولم يتم منحه أيا من المقاعد في انتخابات مجلس الشيوخ.