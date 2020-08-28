عبد الغفار يؤكد أهمية ربط المناهج التعليمية بالتطور التكنولوجي

قال إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إنه يتم تدريب الطلاب عمليًا على ما يتم دراسته في الأكاديمية، مشيرًا إلى أنه من المهم ربط التعليم بسوق العمل.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن برامج الجامعة تمس رؤية الدولة والصناعات التي نحتاجها الفترة المقبلة.وأشار إلى أن العلمين الجديدة مدينة مهمة على خريطة السياحة العالمية، لذا يجب التركيز على السياحة العلاجية فيها، مشددا على أهمية ربط المناهج التعليمية بالتطور التكنولوجي.وأكد أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة تطوير الموانئ بشكل كبير وتوطين صناعة السفن، منوها أن حركة النقل في مصر تعيش أزهى عصورها، وأن النقل البحري قاطرة التنمية في البلاد.وأشار إلى أنه تم ربط كل أطراف جمهورية مصر العربية برؤية استراتيجية متكاملة، وأنه سيتم توطين العديد من الصناعات في منطقة قناة السويس التي ستوفر العديد من فرص العمل في الفترة المقبلة.