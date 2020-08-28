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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاقتصاد الكندي يسجل تراجعًا 38،7% في الربع الثاني

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:10 م
الاقتصاد الكندي
الاقتصاد الكندي
وكالات
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أظهرت أرقام رسمية أن الاقتصاد الكندي انكمش بوتيرة قياسية في الربع الثاني من العام الجاري، لكن مع نهاية الفصل ظهرت مؤشرات على التعافي من صدمة وباء كوفيد-19 التي أجبرت الشركات على الإغلاق وتسريح الملايين من العمال.

وأعلنت الوكالة الحكومية للإحصاءات في كندا أن اقتصاد البلاد سجل انكماشا نسبته 38،7 بالمئة في الفصل الثاني من العام الجاري؛ بسبب إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا.

وسجل تراجع في كافة المجالات وسط الإغلاق العام شمل الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية والسياحة، ليتوافق ذلك مع توقعات المحللين وبعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي لكندا بنسبة 8،2 بالمئة في الفصل الأول.

وعقب انخفاض حاد في ذروة تفشي كوفيد-19 في شهري أبريل ومايو، عاد إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي الى الارتفاع بنسبة 6،5 بالمئة في يونيو.

وتشير البيانات الأولية التي توقعت ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة في إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي لشهر يوليو الى أن الأسوأ قد تم تخطيه.

وقال المحلل في شبكة "سي اي بي سي" رويس منديز "لقد كان فصلا يجب نسيانه من الاقتصاد الكندي".

وأضاف أن الانخفاض في إجمالي الناتج الداخلي كان "بحجم لم نعهده سابقا والأرجح أنه أسوأ أداء منذ الكساد العظيم".

ووفق وكالة الاحصاءات الكندية، انخفض انفاق المستهلكين 13،1 بالمئة في الفصل الثاني بسبب خسارة الوظائف والفرص المحدودة للإنفاق جراء الإغلاق.

ووسط حالة عدم اليقين في ذروة انتشار الوباء، انخفضت الاستثمارات 16،2 بالمئة مع تباطؤ قطاع البناء وإغلاق المصانع وانخفاض أسعار النفط.

وانخفض حجم الصادرات والواردات بشكل حاد (-18،4 بالمئة و-22،6 بالمئة تواليا) مع تراجع اقتصادات شركاء كندا التجاريين أيضا بسبب اجراءات مكافحة كوفيد-19.

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