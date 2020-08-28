مي الغيطي وأحمد مالك يشاركان في مسلسل «تحقيق» (صور)

تشارك الفنانة الشابة مي الغيطي، الفنان أحمد مالك، كثنائي فني، في بطولة مسلسل «تحقيق»، تأليف محمد المباح، وإخراج shank.وتعاون الثنائي مسبقا في 4 أعمال وهي: فيلم «اشتباك»، والذي شارك في مهرجان كان، وفيلم «الجزيرة 2»، ومسلسل «لا تطفئ الشمس»، وفيلم «قمر 14»، من إخراج هادي الباحوري، وإنتاج أحمد السبكي.يشارك في العمل الفنان علي قاسم وهدى المفتي وعدد من النجوم الشباب، والمسلسل من إنتاج أروماوسيتم، ويعرض على منصة Watchit.