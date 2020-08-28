علاء عابد: سقوط محمود عزت أصاب «الإرهابية» وتنظيمها الدولي في مقتل

اعتبر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن نجاح الأجهزة الأمنية فى إلقاء القبض على القيادى الإخوانى محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية بمثابة ضربة وصفعة أمنية قوية، سيكون لها تأثيرها السلبي الكبير على تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى.ووجه "عابد" فى بيان له أصدره منذ قليل، تحية قلبية لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بصفة عامة وجهاز الأمن الوطنى بصفة خاصة على هذه الضربة الأمنية الكبيرة التى أصابت جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى فى مقتل، مؤكدًا أن سقوط الإرهابى محمود عزت بعد القبض عليه يضعف بشكل كبير تنظيم الإخوان لما له من تأثير معنوي كبير على صفوف الجماعة، خاصة أن محمود عزت كان هو المخطط والمدبر الأول لجميع العمليات الإرهابية داخل مصر.وأكد النائب علاء عابد أن القبض على القيادي الإخواني محمود عزت أحبط دعاوى التنظيم الكاذبة والمتكررة بأنه خارج البلاد، مشيرا إلى أن سقوطه يعد بمثابة نجاح كبير للأجهزة الأمنية المصرية التي كانت له بالمرصاد، مشيرا إلى أن سقوط القائم بأعمال المرشد العام كان بمثابة صدمة كبيرة للإخوان في الداخل وللتنظيم الدولي للجماعة في الخارج، حيث سيسهم القبض عليه في الحد كثيرا من تأثير وقدرة الجماعة، إضافة إلى أن سقوط هذا الإرهابى الخطير محمود عزت كان ضربة قاسمة لتنظيم الإخوان وستحدث إرباكا داخل صفوفه وفشل جميع مخططاته الإرهابية وسوف تكشف عن العديد من الأسرار الخطيرة خاصة بعد ضبط العديد من الأجهزة لدى محمود عزت خلال القبض عليه.وقال النائب علاء عابد، إن القبض على العقل المدبر للجماعة يعكس قوة أجهزة الدولة الأمنية التي كانت وستظل في حالة استنفار كامل لمواجهة الإرهابيين ولديها الجاهزية الكاملة لردع الخارجين عن القانون، والحفاظ على أمن البلاد، مؤكدا أن الشعب المصري كله أصبح يعي ويدرك جيدا أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية لا يعمل لصالحه وإنما يعمل لصالح دول وأنظمة وقوى خارجية.