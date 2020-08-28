رئيس الأكاديمية البحرية يكشف خطة شاملة لتطوير الموانئ

قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن هناك مخططا شاملا للموانئ المصرية جار دراسته.وأضاف عبدالغفار خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حركة النقل في مصر تعيش أزهى عصورها، حيث تم ربط جميع أطراف مصر ببعضها.ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تمضى بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات الكبرى.وأردف: "نراهن على خلق فرص عمل مستدامة بمحور قناة السويس فى ظل اتجاه الدول الصناعية لتوطين صناعتها بهذه المنطقة".وأكد أن النقل البحرى يعتبر قاطرة التنمية وهذا ما يجب أن يكون عليه فى مصر، موضحا أنه يتم تطوير الموانئ البحرية فى مصر، إضافة إلى توطين صناعة السفن، وأن الرئيس السيسي يولي النقل البحري اهتماما كبيرا.