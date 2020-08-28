طرح «اختراع» لـ تامر حسني ومحمود العسيلي

طرح منذ قليل المطرب تامر حسني والمطرب محمود العسيلي فيديو كليب "اختراع" على "يوتيوب" ضمن أغاني ألبوم "خليك فولاذي" لتامر حسني.الأغنية من كلمات أحمد راؤول وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبدالمنعم، تم تسجيل الغناء باستوديو Th Poroduction مهندس صوت هيثم راضي وعبدالرحمن شوقي ماستر جلال الحمداوي إنتاج روتانا مونتاج عمرو عاكف إخراج تامر حسني.يذكر أن تامر حسني طرح منذ أيام أغنية لينا حياة بعدين تتر مسلسل مدرسة الحب، وهو من كلمات أحمد المري وألحان شريف بدر وتسجيل هيثم راضي، وتريات وصولو كريم أسامة.