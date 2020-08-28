استمرار توقف 84% من إنتاج النفط الأمريكي بخليج المكسيك

قالت الحكومة الأمريكية في تقرير صدر اليوم الجمعة إن إنتاج النفط الخام البحري المتوقف في المناطق الخاضعة للولاية التنظيمية للولايات المتحدة بشمال خليج المكسيك مازال يبلغ 84.3 بالمئة، بما يعادل 1.55 مليون برميل يوميا، في أعقاب هبوب الإعصار لورا.وقال مكتب السلامة والإنفاذ البيئي الاتحادي إن إنتاج الغاز الطبيعي البحري في المنطقة ذاتها منخفض بنسبة 60.1 بالمئة أو 1.6 مليون قدم مكعبة يوميا.