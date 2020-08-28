زوج يضرب زوجته حتى الموت في سيوة

شهدت مدينة سيوة التابعة لمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، مصرع سيدة أربعينية إثر اعتداء زوجها عليها.واستقبلت مستشفى سيوة المركزي "غالية رمضان أحمد" تبلغ من العمر 41 عاما جثة هامدة، وذلك إثر اعتداء زوجها عليها.تم التحفظ على الجثة في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة لحين الانتهاء من التحقيقات.وألقت أجهزة الأمن في سيوة القبض على الزوج لمعرفة أسباب الواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.