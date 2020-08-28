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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تعتزم خفض قواتها فى العراق إلى الثلث

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:14 م
الجيش ألامريكي
الجيش ألامريكي
منار أحمد
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نقلت شبكة فرانس 24، عن مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق بنحو الثلث خلال الأشهر المقبلة، في خطوة متوقعة بعد تعهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرًا بخفض القوات.

ونشرت الولايات المتحدة حوالي 2500 جندي في العراق لمحاربة تنظيم داعش. ويقول مسؤولون في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إن القوات العراقية أصبحت الآن قادرة على التعامل مع فلول تنظيم داعش، بمفردها.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم ذكر اسمه، إن الولايات المتحدة ستخفض وجودها في العراق إلى حوالي 3500 جندي في الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.

وفي اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي الشهر الجاري، أكد الرئيس ترامب وعده بسحب القوات الأمريكية التي بقيت في العراق.

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