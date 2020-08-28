برلماني: القبض على محمود عزت يسدل الستار على الأنشطة الدموية للجماعة

أشاد النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، بتمكن أجهزة الأمن وجهاز الأمن الوطني في القبض على القيادي الإرهابي الهارب محمود عزت مرشد جماعة الإخوان، بعد 7 سنوات كاملة من هروبه في إحدى الشقق في منطقة التجمع الخامس.وقال في بيان له اليوم، إنها ضربة هائلة للجماعة تقضي على الأنشطة المشبوهة لها وتحركاتها المريبة في الشارع المصري طوال الفترة الماضية، لافتا إلى أن القبض على عزت نجاح كبير لأجهزة الأمن المصرية في ملاحقة قيادات الجماعة الإرهابية ومحاصرة نشاطاتهم.وشدد خليل أن السنوات الماضية أثبتت أن جماعة الإخوان الإرهابية هى أصل العنف والإرهاب والتطرف في البلاد، وهى أم الجماعات المتشددة من داعش للقاعدة لجبهة النصرة لغيرها.وأضاف خليل، أن إلقاء القبض على محمود عزت سيكشف الكثير من أسرار الجماعة الإرهابية واتصالاتها بالخارج وبالخصوص في قطر وتركيا.