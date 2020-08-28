نقيب الأشراف: التزام المصلين بضوابط الصلاة يعكس وعي الشعب

أشاد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، نقيب الأشراف، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الأوقاف بالمساجد، وحرصها على عودة صلاة الجمعة، بعد أن تم تعليقها لمدة خمسة أشهر.وقال نقيب الأشراف إن ما لمسه من استجابة المصلين لتعليمات وزارة الأوقاف الخاصة بأداء صلاة الجمعة بالمساجد، يعكس الوعي الكبير لدى الشعب المصري، ويؤكد استمرار التزامهم بالتعليمات، حتى لا تعود فترة تعليق الصلاة مرة أخرى.ووجه وكيل أول مجلس النواب الشكر لمجلس الوزراء ممثلا في لجنة مكافحة فيروس كورونا، والتي قررت الموافقة على عودة صلاة الجمعة مرة أخرى، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقائدها وشعبها وجيشها ورجال أمنها، وأن يوفقهم لما فيه الخير للبلاد والعباد، وأن يعجل بزوال جائحة كورونا.