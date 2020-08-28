أكاديمية الفنون تهدي «القومي للمسرح» نسخًا من مناقشات رسائل الماجستير

وافق مجلس أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي، على إهداء المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، نسخة من رسائل الماجستير والدكتوراة التي تتم مناقشتها داخل معاهد أكاديمية الفنون لتصبح مرجعا للباحثين والدارسين والمهتمين بمجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية داخل المركز.كما وافق الدكتور أشرف زكي، على منح المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية منفذ لعرض وتسويق إصدارات المركز بأكاديمية الفنون، مما يساهم ويدعم رؤية الفنان ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية لجعل المركز منبرا بحثيا في مجالاته الثلاثة.لذا يتقدم المركز برئاسة الفنان ياسر صادق، بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان، للدكتور أشرف زكي، لدعمه اللا محدود للمركز.