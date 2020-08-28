مصطفى بكري لعملاء أردوغان: لا مكان لكم في بلد عمر المختار

وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة لمن يسعون إلى تقسيم ليبيا، قائلا: "تدعون الحرية، أي حرية، تسبب هذا الدمار والفوضى وتدفعون البلاد للتمزق والانقسام".وأضاف بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الشعب الليبي يعرف تماما أن شقيقه في الشرق والغرب والجنوب، وأن الشباب الذي خرج بهذا الحراك الوطني الحادث الآن لا يبغي إلا مصلحة ليبيا، ووحدة ليبيا، ويختار من يحكمه من أجل الغد والحاضر وتبقى راية ليبيا مرفوعة في مواجهة كل من يحاول المساس بأرض ليبيا".وأردف: "أقول لعملاء أردوغان، لا مكان لكم فى وطن الأحرار، لا مكان لكم في بلد عمر المختار، شيخ المجاهدين، والتحية والتقدير لحراك الشباب الليبي وثورة الشعب الليبي على كل جزء من أراضي الليبية المحتلة".