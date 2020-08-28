باحث مصرى يقود ثورة علمية للكشف عن علاج نهائي للسرطان (فيديو)

قال الدكتور محمد شعبان، باحث مصرى يقود ثورة علمية للكشف عن نواة الخلية وطرق وقايتها من مرض السرطان بجامعة نيويورك، إن هناك بروتينا مهما للغاية فى الخلية يمثل من 1 إلى 10%، وبسبب تلك النسبة فإنه يلعب دورا هاما للغاية فى الخلية، مثل عملية الهجرة الخلوية، وعند فحص تلك العملية، تجد أن بها تنظيما دقيقا، وعند الإصابة بالسرطان يحدث خلل فى تلك العملية.وأضاف "شعبان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" الذى يذاع على قناة dmc، أنه عند اكتشاف البروتين دفعه إلى البحث عن المهام الخاصة به، وتم النظر لأول مرة على لحظة تكوين تلك العملية داخل الخلية، ومعرفة التغيرات التركيبية للمركب الذى ينشط، وهو ما قد يفيد فى عملية الوقاية من مرض السرطان.وتابع: "الدراسة تقدم فهما أساسيا حول ذلك الأمر، وهناك دراسات واعدة أخرى ستعمل على حل مشكلة السرطان التى أرقت العالم لفترات طويلة، وهناك محاولات من الباحثين لاستمرار الأبحاث حتى يتم فهم الموضوع بشكل أكبر، والتحكم فيه بحالاته العادية والسرطانية".