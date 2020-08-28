فرنسا: طبقنا سياسة الخط الأحمر مع تركيا في شرق المتوسط

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أنه اتخذ موقفًا صارمًا هذا الصيف من أفعال تركيا في شرق البحر المتوسط بوضع خطوط حمراء، لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال.وقال ماكرون: "عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال. يمكنني أن أبلغكم أن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون إلا ذلك، ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهمًا، إنها سياسة وضع خط أحمر. لقد طبقتها في سوريا"، وفقا لما ذكرته روتيرز.