التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب نجران

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن التحالف بقيادة المملكة الذي يقاتل المسلحين الحوثيين في اليمن قال اليوم الجمعة إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة "مفخخة" أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران صوب نجران.ويشهد اليمن صراعا داميا منذ 2014 عندما سيطر الحوثيون على العاصمة ثم أغلب شمال البلاد.وتصاعدت حدة القتال في مارس 2015 عندما تدخل التحالف بقيادة السعودية لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا إلى السلطة.