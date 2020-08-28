وزير الصحة الأسبق يكشف أسباب تزايد إصابات كورونا

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن منحنى الإصابات في أي عدوى فيروسية يمر بفترات صعود وهبوط بصفة مستمرة إلى أن يأتي لقاح خاص بالفيروس.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن العالم كله يواجه هجوم شرس من فيروس كوفيد19، مشيرا إلى أنه لا يهاجم الجهاز التنفسي فقط، وإنما يهاجم أجهزة متعددة في الجسم، يهاجم نخاع العظام، ويصيب الخلايا المكونة للدم.ولفت إلى أن المنحنى الوبائي لكوفيد 19 في مصر شهد انخفاضا ملحوظا على مدار الأسابيع الماضية، ثم بدأنا نلاحظ ارتفاع في أعداد الإصابات، والأمر مرتبط بمدى الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، وعدم ملامسة الأسطح.وأردف: "المنحنى الوبائي لا يشترط موجة أولى وثانية، لابد أن نتأكد أن الفيروس موجود وله انتشار مجتمعي، لكن حدة الفيروس كانت في تراجع، المنحنى مرهون بقدر الإجراءات الوقائية، التي تتمثل أساسا في الحرص على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وعدم ملامسة الأسطح، والبعد عن الأماكن المزدحمة".وتابع: "من الممكن أن تمر موجة ثانية وثالثة بسلام، حتى يتم إيجاد اللقاح حتى لا تتأثر الحياة".