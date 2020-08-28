أكبر حصيلة منذ مايو.. فرنسا تسجل 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 7 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الأخيرة.وكانت قد أعلنت فرنسا أمس الخميس، أكثر من خمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع وعشرين الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ مايو وقبل أيام من عودة التلاميذ إلى مدارسهم على مستوى البلاد.وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية إنها سجلت 5429 إصابة جديدة بالفيروس، غداة تسجيل 3304 إصابة الثلاثاء.وتجاوزت الحصيلة اليومية عتبة 4 آلاف إصابة عدة مرات في الأيام القليلة الماضية، قبيل عودة ملايين التلاميذ إلى مدارسهم في الأول من سبتمبر.وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إن على الفرنسيين أن يتحلوا بـ"روح المسؤولية " للحد من ارتفاع الإصابات.