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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إبراهيم فايق يحرر محاضر ضد «المتجاوزين للنقد المباح»

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:50 م
الإعلامى إبراهيم
الإعلامى إبراهيم فايق
منار إبراهيم
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أعلن الإعلامى إبراهيم فايق، تحرير محضر ضد المتجاوزين في حقه بعد الحملة التي تعرض لها مؤخرا، على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "طوال مسيرتي الإعلامية أتعامل مع النقد بصدر رحب فلا أرانى أكبر منه، ولكن لوحظ لى مؤخرا تعرضي لحملة تشهير وسب وقذف طالتني وطالت أهلي ووالدتي رحمها الله.. فهناك فارق بين النقد المباح وبين السب والقذف والطعن فى الأعراض المعاقب عليه قانونا بالحبس والغرامة معا والتعويض".

وأضاف: "لذا اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة من خلال المحامى والمستشار القانونى شعبان عيسى وحررنا بالفعل عدة محاضر وبلاغات ضد العديد من المتجاوزين سواء كانوا صفحات أو حسابات شخصية فنحن فى دولة يحكمها القانون ولا تسمح للمتجاوز أن يفلت بجرائمه".

وأتم: "أشكر كل من يدعم أو ينتقد نقدًا موضوعيا، وكل من يشعر بعملنا الإعلامى وفى النهاية أشكر كل الجهات المعنية على دأبها الدائم لإعادة الحقوق لأصحابها".

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