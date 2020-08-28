«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

"جميلة بوحيرد، العمر لحظة، هجرة الرسول"، وغيرها من الأعمال الفنية التي قدمتها وأنتجتها الفنانة ماجدة الصباحي، لم تشفع لها أو تحمها من الشائعات التي طاردتها خلال مسيرتها الفنية، التي انتهت في العام 1994، قبل سنوات من وفاتها في مطلع العام الجاري.فقد كان من أهم الشائعات التي تعرضت لها الفنانة الراحلة، ما تم تداوله وتناولته بعض الصحف منذ سنوات بأنها يهودية الديانة وتنحدر أصولها لعائلة يهودية، وهو ما تسبب لها في حالة نفسية سيئة، ولانتشار الشائعة اضطرت لإصدار تكذيب ونفي من خلال مستشارها الإعلامي، والذي أوضح حقيقة ما حدث بأنها سكنت في شقة كانت مؤجرة سابقًا للمركز الثقافي التابع للسفارة الإسرائيلية، وأن الشائعات قد انتشرت بعدما انتقلت للعيش في تلك الشقة، ولكنها مسلمة وأصولها مسلمة، كما عزز من انتشار تلك الشائعة في ذلك الوقت أن البعض ربط بينها وبين دراسة الفنانة ماجدة في صغرها بإحدى المدارس التي تعلم اللغة العبرية.لم تكن تلك الأزمة الوحيدة التي تعرضت لها الفنانة ماجدة، وإنما جاءتها طعنة من أحد أقرب الناس لها وهي ابنتها، فقد قررت ماجدة الصباحي كتابة مذكراتها لكن ابنتها غادة لم تقبل بذلك وهو ما تسبب في خلاف بينهما، وقالت في ذلك الوقت إن تاريخ والدتها ووالدها الفنان إيهاب نافع ليس للبيع، الأمر لم يتوقف عند ذلك وحسب، بل كانت المشكلة عندما اتهم السيد الحرانى، كاتب مذكرات والدتها، أنها تعدت عليه، لكنها نفت هذا الأمر وقتها عام 2013 وقالت إن ما حدث بينهما هو مشادة كلامية وأنها ترفض أن يكتب مذكرات والدتها لأنه لا يعرفها ولم يعرف والدها أو يعاصره.في يناير 2016 انتشرت أخبار عن قيام غادة نافع بالحجر على والدتها، وأنها تقدمت بهذا الطلب كون والدتها مصابة بأمراض لا تمكنها من اتخاذ قرارات، لكن غادة أوضحت فيما بعد أنها قامت بذلك بعلم وطلب من والدتها لتحميها وتحمي ممتلكاتها من بعض النصابين الذين يحاولون استغلالها.وأوضحت غادة نافع أن ممتلكات والدتها في الأصل باسمها هي، لكنها كانت أعطت لوالدتها توكيل عام لإدارة والتصرف في كل شيء، وقصة الحجر ما هي إلا على الورق حتى تتابع هي الممتلكات إلا أن ماجدة لم تخرج بعد ذلك وحتى وفاتها؛ لتؤكد ما قالته ابنتها أو تنفيه.كما تعرضت ماجدة الصباحي لعملية نصب من شاب وقع عقد إيجار شقة سكنية تمتلكها، لكنه لم يدفع المبلغ المتفق عليه عندما طالبته به، بل وحدث أكثر من ذلك كما حكت ابنتها غادة إذ تسبب هذا الشاب في اتهام ماجدة الصباحي في قضية نصب ومبلغ 15 مليون جنيه.