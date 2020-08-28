نسرين أمين تشعل إنستجرام بالمايوه (فيديو)

شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو جديد لها.وظهرت نسرين أمين وهي تستمتع بإجازتها الصيفية في البحر وترتدي المايوه.وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من المتابعين.يذكر أن أحدث أعمال نسرين أمين مسلسل "لما كنا صغيرين‎ "‎الذي عرض في رمضان 2020، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.مسلسل "لما كنا صغيرين" ‏بطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎