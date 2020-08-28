حفل عمرو دياب الأونلاين يثير غضب الجمهور (صور)

آثار حفل الفنان عمرو دياب الأونلاين، غضب رواد السوشيال ميديا، بسبب تعرض أول حفل لايف له لعطل فني.وتعرض الهضبة لانتقادات كثيرة من جمهوره ومحبيه بسبب تعطل حفله الذي بدأ بثه على تطبيق "أنغامي"، في تمام الخامسة مساءً، وبعد دقائق من بدء الحفل أُصيب الموقع بعطل مفاجئ في سيرفرات التطبيق.وأعرب الكثير من جمهور "الهضبة" عن غضبهم حيث قال أحد المتابعين: "كل مفتح اللايف بيقفل لوحده ليه في حفلة عمرو دياب شوفوا حل للابليكيشن العطلان ده".وعلق عدد كبير من الجمهور، على تقديم عمرو دياب الأغاني "بلاي باك" من خلال الأغاني المسجلة، دون تقديم الأغاني للجمهور بصوته لايف، وعلق متابع على منشور "الهضبة" قائلًا: "معلش بس هي الحفلة انه قاعد يغني والاغاني شغالة بلاي باك ولا انا عندي حاجة غلط؟"، وقال آخر: "يعني في حفلاته العادية بيطلع متأخر حتى في الأونلاين".وأعرب متابع آخر عن استياءه لطريقة عمرو دياب فى "اللايف" قائلًا: "المفروض إن دي حفلة؟ الأغنية شغالة وبتحرك بقك عليها وبترقص ودي اسمها حفلة أونلاين بيتباعلها تيكتس".وقالت متابعة له: "هي دي الحفلة اللايف بتهزر احنا بنتفرج على كليبات متسجلة"، وعلقت أخرى قائلة: "يعني مستنيين ده كله عشان أغاني play back؟".ومن ناحية أخرى قدم تطبيق "أنغامي" اعتذاره على العطل الفني من خلال حسابه على "تويتر"، حيث قال في تدوينة له: "نعتذر عن تأخير حفلة عمرو دياب نظرًا لبعض المشاكل التقنية نرجو منكم الانتظار قليل".