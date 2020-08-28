رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حفل عمرو دياب الأونلاين يثير غضب الجمهور (صور)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:41 م
عمرو دياب
عمرو دياب
سلمى بدر
طباعة
آثار حفل الفنان عمرو دياب الأونلاين، غضب رواد السوشيال ميديا، بسبب تعرض أول حفل لايف له لعطل فني.

وتعرض الهضبة لانتقادات كثيرة من جمهوره ومحبيه بسبب تعطل حفله الذي بدأ بثه على تطبيق "أنغامي"، في تمام الخامسة مساءً، وبعد دقائق من بدء الحفل أُصيب الموقع بعطل مفاجئ في سيرفرات التطبيق.

وأعرب الكثير من جمهور "الهضبة" عن غضبهم حيث قال أحد المتابعين: "كل مفتح اللايف بيقفل لوحده ليه في حفلة عمرو دياب شوفوا حل للابليكيشن العطلان ده".

وعلق عدد كبير من الجمهور، على تقديم عمرو دياب الأغاني "بلاي باك" من خلال الأغاني المسجلة، دون تقديم الأغاني للجمهور بصوته لايف، وعلق متابع على منشور "الهضبة" قائلًا: "معلش بس هي الحفلة انه قاعد يغني والاغاني شغالة بلاي باك ولا انا عندي حاجة غلط؟"، وقال آخر: "يعني في حفلاته العادية بيطلع متأخر حتى في الأونلاين".

وأعرب متابع آخر عن استياءه لطريقة عمرو دياب فى "اللايف" قائلًا: "المفروض إن دي حفلة؟ الأغنية شغالة وبتحرك بقك عليها وبترقص ودي اسمها حفلة أونلاين بيتباعلها تيكتس".

وقالت متابعة له: "هي دي الحفلة اللايف بتهزر احنا بنتفرج على كليبات متسجلة"، وعلقت أخرى قائلة: "يعني مستنيين ده كله عشان أغاني play back؟".

ومن ناحية أخرى قدم تطبيق "أنغامي" اعتذاره على العطل الفني من خلال حسابه على "تويتر"، حيث قال في تدوينة له: "نعتذر عن تأخير حفلة عمرو دياب نظرًا لبعض المشاكل التقنية نرجو منكم الانتظار قليل".
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 8 في حادث سيارة بمطروح

القبض على متهم جديد في جريمة «فيرمونت»

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

كيف أمد محمود عزت المخابرات التركية بمعلومات عن الهيئة الهندسية؟

الصور

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

الأكثر قراءة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

القبض على متهم جديد في جريمة «فيرمونت»

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

نجم الساعة

صلاح الشرنوبى: أغانى المهرجانات «انتكاسة» حدثت بسبب «25 يناير» (حوار)

منوعات

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

6 فئات هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر

أسباب مذهلة ستدفعك لتناول البصل

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

«قاهرة من ضباب».. جديد الكاتبة سمية الألفي

«في الرواية انسى إلهام».. حلقة جديدة من «الريجيم الروائي» اليوم

«فركش لما يكش» تختتم عروضها على مسرح القاهرة للعرائس

إقبال جماهيرى على سهرات مسرح الهناجر