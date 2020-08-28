القبض على متهم جديد في جريمة «فيرمونت»

أكدت مصادر أمنية ضبط متهم جديد في قضية جريمة "فيرمونت" أثناء وجود في الساحل الشمالي.وقالت المصادر إن مأمورية استهدفت المتهم الصادر بحقه قرار ضبط واحضار من النيابة العامة ونجحت في القبض عليه في الرابعة فجر اليوم الجمعة، وهو يعمل منظم حفلات شهير.وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تمكنت أمس من ضبط أمير زايد المتورط مع آخرين في التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل ستي"، قبل هروبه خارج البلاد.وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي".