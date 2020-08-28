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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ديلي ميل: الجيش البريطاني يكتشف علاجًا لكورونا من مبيد حشرات

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:34 م
الجيش البريطاني
الجيش البريطاني
سلمى بدر
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نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تقريرا عن إعلان خبراء الصحة بالجيش البريطاني عن اكتشاف تم بالصدفة لمادة تدخل في صناعة طارد الحشرات يمكنها القضاء على وباء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة عن بيان لمختبر العلوم والتكنولوجيا التابع للجيش البريطاني قوله إن المادة هي "ستريوديول" وقد يكون لها القدرة على قتل فيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان إلى أن مسئولي المختبر شاركوا اكتشافهم مع مؤسسات طبية وصحية بريطانية أخرى من أجل القيام بمزيد من الأبحاث عليها، لافتا إلى أن تلك المادة معروفة بقدرتها على القضاء على فيروسات أخرى أقوى من فصيلة "كورونا".

وقال البيان: "توصل الباحثون في المختبر إلى نتيجة مذهلة وهي أن تلك المادة يمكن أن يكون لها القدرة أيضا على قتل فيروس كوفيد-19 وأن سائل الرش ضد الحشرات والبعوض يتم استخدامه في الجيش البريطاني مع كمامة الوجه لتوفير حماية زائدة ضد فيروس كورونا".

وذكرت مديرة مؤسسة ستريفين انترناشيونال الطبية جاكلين واتسون: "نشعر أن هناك فرصة جيدة بأن هذه المادة ستكون فعالة ضد فيروس كورونا لكننا بالطبع بحاجة لمزيد من الاختبارات والدراسات لتأكيد فعاليتها وسلامتها."

وأوضحت الصحيفة أن مادة "ستريوديول" موجودة في بعض المطهرات طاردة البعوض بما فيها "موسي جارد"، مشيرة إلى أن الجيش البريطاني يمتلك مخزون ضخم من تلك المادة وأن الجيش بدأ بتوزيع سوائل الرش للبعوض والحشرات الأخرى عند بداية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وأنه كان يخطط لاستخدامه في رش كمامات الوجه منذ البداية لزيادة قدرة الكمامة ومنع الفيروس من دخول الجسم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم استخدام مادة "ستريوديول" في مكافحة فيروس "سارس-1" وأنه يمكن الحصول حاليا على سائل الرش "موسي جارد" عبر الأسواق الإلكترونية، وبالإضافة إلى تلك المادة بدأت جامعة كامبردج البريطانية بتطوير لقاح بدون إبرة مضاد لفيروس "كورونا" وهو "ديوس كوفاكس-2".

وقال البروفسور جوناثان هيني من الجامعة: "نحن ننظر إلى لقاح يوجه الجهاز المناعي في الجسم للرد على هجوم الفيروس بطريقة صحيحة وفعالة.. وهدفنا ليس فقط حماية الجسم من فيروس كوفيد-19 بل فيروسات أخرى يمكن أن يلتقطها الإنسان من الحيوانات".
مبيد حشرات
مبيد حشرات

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