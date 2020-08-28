5 نصائح هامة لمحاربة ظاهرة التنمر
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:58 م
غادة موسىطباعة
جرى الحديث في الآونة الأخيرة عن حوادث كثيرة للتنمر، طالت الفنانين والمشاهير، إضافة إلا الأشخاص العاديين، كان آخرها الطالب أحمد عمر الذي تعرض للتنمر والرفض عند التقدم لكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.
في هذا السياق ترصد الدستور بعض النصائح الهامة حول كيفية التصرف إذا وجدت نفسك أو شخصًا آخر يتعرض للتنمر وفقا Nationwide Children:
الدفاع عن النفس
تعلم التحركات الدفاعية سيساعد الضحايا على مواجهة المتنمرين، أولئك الذين يتمتعون بمهارات بدنية هم أقل عرضة ليكونوا هدفًا للتنمر وسيجعلون من السهل مساعدة أولئك الذين يحتاجون إليها.
تعد نفسك عقليا وجسديا
التحضير هو المفتاح، يجب على المرء أن يعد نفسه عقليًا وجسديًا، يمكن أن يتجسد الاستعداد العقلي في القراءة عن التنمر، ولماذا يحدث، وكيف يتجاوز الآخرون تجارب التنمر.
نشر الوعى حوله على مواقع التواصل الاجتماعي
تتمتع منصات التواصل الاجتماعي بقوة هائلة لإحداث التغيير، لقد أصبح من الواضح كما هو الحال دائمًا أن حملات وسائل التواصل الاجتماعي قد غيرت واقعنا فعليًا، من سجن المتحرشين إلى تعديل القانون، لذلك يمكن أن يبنى نهجًا أكثر جدية تجاهها.
فى حالة تعرضك للتنمر.. ابق هادئا
وفقًا لمنظمة Stomp Out Bullying، فإن مظهر الخوف والترقب في أعين الأطراف الأضعف يعزز نوعًا ما من الشعور بالقوة والقوة في عقلية المتنمر، لذلك يكون أحيانا حل المشكلات هو تجاهلها.
تثقيف الآباء للأطفال
من الضروريات عندما يقوم الآباء بتربية أطفالهم، يجب أن يكون بنفس أهمية تعليم أطفالك عدم السرقة أو القتل، وذلك ببساطة لأن التنمر بالكلمات يمكن أن يجرح شخصًا ما ويدفعه فعليًا إلى الانتحار.
ثقف أطفالك حول ضبط النفس، والتعاطف مع الآخرين، وأن تكون دائمًا بجانب "فريق الضحايا"، والدفاع عن الضعفاء عندما يحتاجون إلى المساعدة.
في هذا السياق ترصد الدستور بعض النصائح الهامة حول كيفية التصرف إذا وجدت نفسك أو شخصًا آخر يتعرض للتنمر وفقا Nationwide Children:
الدفاع عن النفس
تعلم التحركات الدفاعية سيساعد الضحايا على مواجهة المتنمرين، أولئك الذين يتمتعون بمهارات بدنية هم أقل عرضة ليكونوا هدفًا للتنمر وسيجعلون من السهل مساعدة أولئك الذين يحتاجون إليها.
تعد نفسك عقليا وجسديا
التحضير هو المفتاح، يجب على المرء أن يعد نفسه عقليًا وجسديًا، يمكن أن يتجسد الاستعداد العقلي في القراءة عن التنمر، ولماذا يحدث، وكيف يتجاوز الآخرون تجارب التنمر.
نشر الوعى حوله على مواقع التواصل الاجتماعي
تتمتع منصات التواصل الاجتماعي بقوة هائلة لإحداث التغيير، لقد أصبح من الواضح كما هو الحال دائمًا أن حملات وسائل التواصل الاجتماعي قد غيرت واقعنا فعليًا، من سجن المتحرشين إلى تعديل القانون، لذلك يمكن أن يبنى نهجًا أكثر جدية تجاهها.
فى حالة تعرضك للتنمر.. ابق هادئا
وفقًا لمنظمة Stomp Out Bullying، فإن مظهر الخوف والترقب في أعين الأطراف الأضعف يعزز نوعًا ما من الشعور بالقوة والقوة في عقلية المتنمر، لذلك يكون أحيانا حل المشكلات هو تجاهلها.
تثقيف الآباء للأطفال
من الضروريات عندما يقوم الآباء بتربية أطفالهم، يجب أن يكون بنفس أهمية تعليم أطفالك عدم السرقة أو القتل، وذلك ببساطة لأن التنمر بالكلمات يمكن أن يجرح شخصًا ما ويدفعه فعليًا إلى الانتحار.
ثقف أطفالك حول ضبط النفس، والتعاطف مع الآخرين، وأن تكون دائمًا بجانب "فريق الضحايا"، والدفاع عن الضعفاء عندما يحتاجون إلى المساعدة.