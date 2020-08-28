رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

5 نصائح هامة لمحاربة ظاهرة التنمر

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:58 م
ظاهرة التنمر
ظاهرة التنمر
غادة موسى
طباعة
جرى الحديث في الآونة الأخيرة عن حوادث كثيرة للتنمر، طالت الفنانين والمشاهير، إضافة إلا الأشخاص العاديين، كان آخرها الطالب أحمد عمر الذي تعرض للتنمر والرفض عند التقدم لكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.

في هذا السياق ترصد الدستور بعض النصائح الهامة حول كيفية التصرف إذا وجدت نفسك أو شخصًا آخر يتعرض للتنمر وفقا Nationwide Children:

الدفاع عن النفس
تعلم التحركات الدفاعية سيساعد الضحايا على مواجهة المتنمرين، أولئك الذين يتمتعون بمهارات بدنية هم أقل عرضة ليكونوا هدفًا للتنمر وسيجعلون من السهل مساعدة أولئك الذين يحتاجون إليها.

تعد نفسك عقليا وجسديا
التحضير هو المفتاح، يجب على المرء أن يعد نفسه عقليًا وجسديًا، يمكن أن يتجسد الاستعداد العقلي في القراءة عن التنمر، ولماذا يحدث، وكيف يتجاوز الآخرون تجارب التنمر.

نشر الوعى حوله على مواقع التواصل الاجتماعي
تتمتع منصات التواصل الاجتماعي بقوة هائلة لإحداث التغيير، لقد أصبح من الواضح كما هو الحال دائمًا أن حملات وسائل التواصل الاجتماعي قد غيرت واقعنا فعليًا، من سجن المتحرشين إلى تعديل القانون، لذلك يمكن أن يبنى نهجًا أكثر جدية تجاهها.

فى حالة تعرضك للتنمر.. ابق هادئا
وفقًا لمنظمة Stomp Out Bullying، فإن مظهر الخوف والترقب في أعين الأطراف الأضعف يعزز نوعًا ما من الشعور بالقوة والقوة في عقلية المتنمر، لذلك يكون أحيانا حل المشكلات هو تجاهلها.

تثقيف الآباء للأطفال
من الضروريات عندما يقوم الآباء بتربية أطفالهم، يجب أن يكون بنفس أهمية تعليم أطفالك عدم السرقة أو القتل، وذلك ببساطة لأن التنمر بالكلمات يمكن أن يجرح شخصًا ما ويدفعه فعليًا إلى الانتحار.

ثقف أطفالك حول ضبط النفس، والتعاطف مع الآخرين، وأن تكون دائمًا بجانب "فريق الضحايا"، والدفاع عن الضعفاء عندما يحتاجون إلى المساعدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«أجهزة كمبيوتر وبرامج مشفرة».. أبرز ما عثر عليه الأمن بمخبأ محمود عزت

وفاة طبيب بمستشفى زفتى العام متأثرًا بكورونا

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

القبض على متهم جديد في جريمة «فيرمونت»

الصور

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

الأكثر قراءة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

نجم الساعة

صلاح الشرنوبى: أغانى المهرجانات «انتكاسة» حدثت بسبب «25 يناير» (حوار)

منوعات

أغنى 5 رجال في العالم.. كورونا يضيف مليارات لهؤلاء (فيديو جراف)

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

6 فئات هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

أكاديمية الفنون تهدي «القومي للمسرح» نسخ من مناقشات رسائل الماجستير

«قاهرة من ضباب».. جديد الكاتبة سمية الألفي

«في الرواية انسى إلهام».. حلقة جديدة من «الريجيم الروائي» اليوم

«فركش لما يكش» تختتم عروضها على مسرح القاهرة للعرائس