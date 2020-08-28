الإثنين.. إسرائيل تسيّر أول رحلة جوية تجارية إلى الإمارات

أفاد مسؤولون، الجمعة، بأن وفدا إسرائيليا أمريكيا سيكون على متن أول رحلة جوية تجارية يتم تسييرها بين إسرائيل والإمارات الإثنين، إثر اتفاق تاريخي للتطبيع بين البلدين.وقال متحدث باسم شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية العال إن "وفدا إسرائيليا رسميا سوف يتوجه إلى أبوظبي في رحلة مباشرة للمرة الأولى لطيران العال"، مشيرا إلى تحديد يوم الإثنين موعدا للرحلة.وأكد جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره أنه سيكون ضمن الوفد الأمريكي مع مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق هذا الأسبوع أن مستشار الأمن القومي الاسرائيلي مئير بن شباط سوف يكون على رأس "الوفد المهني".وأضاف مكتب نتنياهو أن المحادثات في أبوظبي ستسعى لإيجاد سبل لتعزيز التعاون في مجالات تشمل الطيران والسياحة والتجارة والصحة والطاقة والأمن.وأعلنت إسرائيل والإمارات عن توقيع اتفاق في 13 أغسطس لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، بما في ذلك رحلات تجارية مباشرة بين تل أبيب ودبي.وقال نتانياهو إن إسرائيل "تعمل على تمكين الرحلات الجوية المباشرة من المرور فوق السعودية".وفي يونيو هبطت طائرة إماراتية تابعة لطيران الاتحاد في تل أبيب محملة بمساعدات طبية للفلسطينيين لمواجهة وباء كوفيد-19، لكنها لم تكن تعتبر رحلة تجارية.ورفضت السلطة الفلسطينية هذه المساعدات قائلة إن الرحلة تمت من دون تنسيق معها.