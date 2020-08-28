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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا صليب يترأس احتفالات عيد مار جرجس بميت دمسيس

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:31 م
الأنبا صليب
الأنبا صليب
مونيكا جرجس- ماريان رسمي
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ترأس الأنبا داود أسقف المنصورة، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا صليب أسقف ميت غمر، اليوم الجمعة، صلاة عشية وتطيب رفات الشهيد العظيم مار جرجس بميت دمسيس.

ويواصل دير مار جرجس بميت دمسيس، احتفالاته بعيد بوصول رفات مار جرجس للكنيسة، وعيد تكريس كنيسته، فيما يترأس كهنة الكنيسة تلك القداسات الإلهية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتي أعلنت عنها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كان دير مارجرجس بميت دمسيس، أعلن بدء استقباله للزائرين، بدءًا من السبت الماضي 22 أغسطس الجاري، وحتى غد السبت، من السادسة صباحَا وحتى العاشرة صباحًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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