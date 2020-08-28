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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طوارئ بالأحزاب استعدادًا لـ«النواب»

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:35 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
أشرف لاشين - عائشة حسن
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بدأ عدد من الأحزاب تجهيز كوادره فى مختلف المحافظات، استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب، المتوقع إجراؤها خلال الشهور القليلة المقبلة، خاصة بعدما أقر مجلس النواب الحالى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأعلن بعض الأحزاب عن جاهزيته لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء من خلال التحالف الوطنى للأحزاب، الذى يقوده حزب «مستقبل وطن» لتشكيل قائمة موحدة تحت مسمى «من أجل مصر»، أو الترشح على المقاعد الفردية فى مختلف الدوائر. وقال المستشار عصام هلال، الأمين العام المساعد بحزب «مستقبل وطن»، عضو مجلس الشيوخ، إن الحزب عمل على تأهيل كوادره منذ فترة استعدادًا للاستحقاقات الدستورية، وأعلن حزب «الإصلاح والتنمية»، برئاسة محمد أنور السادات، عن الانتهاء من اختيار ممثليه للقائمة الوطنية الموحدة، وكذلك الاستقرار على المرشحين الذين سيتم الدفع بهم على المقاعد الفردية.

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