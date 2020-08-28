طوارئ بالأحزاب استعدادًا لـ«النواب»

بدأ عدد من الأحزاب تجهيز كوادره فى مختلف المحافظات، استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب، المتوقع إجراؤها خلال الشهور القليلة المقبلة، خاصة بعدما أقر مجلس النواب الحالى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.وأعلن بعض الأحزاب عن جاهزيته لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء من خلال التحالف الوطنى للأحزاب، الذى يقوده حزب «مستقبل وطن» لتشكيل قائمة موحدة تحت مسمى «من أجل مصر»، أو الترشح على المقاعد الفردية فى مختلف الدوائر. وقال المستشار عصام هلال، الأمين العام المساعد بحزب «مستقبل وطن»، عضو مجلس الشيوخ، إن الحزب عمل على تأهيل كوادره منذ فترة استعدادًا للاستحقاقات الدستورية، وأعلن حزب «الإصلاح والتنمية»، برئاسة محمد أنور السادات، عن الانتهاء من اختيار ممثليه للقائمة الوطنية الموحدة، وكذلك الاستقرار على المرشحين الذين سيتم الدفع بهم على المقاعد الفردية.