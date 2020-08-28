أول صلاة جمعة بعد «كورونا»: بيوت الله عمرانة







أميرة العنانى - أحمد أبوالمحاسن حسام فهمى - هدى الأمير -إسراء توفيق ـ هبة عويضة -زينب علاء ـ كريم أنور

فرحة عارمة انتابت جموع المصريين، اليوم، احتفالًا بعودة فتح المساجد من جديد واستقبالها صلاة الجمعة، بعد ما يزيد على ٥ أشهر من تعليقها بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

وسادت أجواء احتفالية اختلفت مظاهرها من محافظة إلى أخرى، ففى أسوان وزع بعض الأهالى «أرز بلبن» وعصائر، عقب الصلاة، فيما بادر بعض أهالى قرية «نوسا الغيط» التابعة لمركز أجا فى الدقهلية بتزيين مدخل المسجد الكبير فى القرية «التقوى» بالورد والبلالين.

وانتشر شباب من المتطوعين أمام المساجد فى دمياط منذ الصباح الباكر، لتوزيع الكمامات والمصليات، فيما يشبه الاحتفالية بعودة صلاة الجمعة من جديد، وقال محمد شهبو، إن الفرحة كانت تعتلى وجوه المصلين فى جميع أرجاء المحافظة.

وأدى الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أول صلاة جمعة فى مسجد «الرحمة» بدمياط، بعد إحلاله وتجديده من قبل الدولة ورجال المجتمع المدنى.

وفى الأقصر، أدى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الإقليم، صلاة الجمعة فى مسجد «أحمد النجم» بمنطقة وسط المدينة، بعدما انتهت مديرية الأوقاف فى المحافظة من تجهيز المساجد الكبرى لصلاة الجمعة، وأعلنت عن فتح ١٢٤٣ مسجدًا على مستوى المحافظة.

ووصف الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف فى أسوان، نسبة إقبال المصلين على المساجد بـ«الكبيرة جدًا»، مشيرًا إلى وجود التزام تام من رواد المساجد بالإجراءات الاحترازية، من حيث التباعد، واصطحاب كل منهم المصلاة الخاصة به والكمامة.

وأضاف «عزت»: «نظرًا للأعداد الكبيرة التى توافدت على المسجد الجامع فى مدينة أسوان، تم فتح جميع الأبواب والساحة»، مشيرًا إلى أن عودة صلاة الجمعة صاحبتها مشاهد احتفالية، بتوزيع بعض الأهالى «أرزًا باللبن» عقب صلاة الجمعة، بالإضافة إلى توزيع العصائر فى بعض المناطق الأخرى، تعبيرًا عن فرحتهم.

وفى السويس، وزع عدد من «ذوى الهمم» مصليات وكمامات على جموع المصلين، بينما خصص مركز تأهيل المعاقين فى المحافظة أحد موظفيه لقياس درجة حرارة المصلين، أمام الباب الخارجى للمسجد، وإهداء «مصلاة» لمن وصل دونها.

وقال مفوض المجلس القومى للإعاقة فى السويس، عادل الدكرونى، إن ذوى الهمم حريصون على أداء دورهم المجتمعى، خاصة منذ ظهور فيروس «كورونا».

صلاه الجمعه

وفى الإسكندرية، شهدت ساحة مسجد «المرسى أبوالعباس» توافد العشرات من المصلين لأداء صلاة الجمعة، والتزم الجميع بارتداء الكمامات، واصطحاب المصليات الخاصة بهم، وتم وضع وحدة تعقيم أمام المسجد، فضلًا عن قياس درجة الحرارة.

وافترش العشرات من المصلين الساحة الخارجية للمسجد، بعد اكتمال العدد المحدد للمصلين بداخله، بحسب العلامات الإرشادية، ووجه العاملون فى المسجد المصلين بالتوجه إلى المساجد المجاورة.

وأدى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف فى المحافظة، وهنأ المحافظ الشعب المصرى والسكندرى بعودة الصلاة، بعد توقف ٥ أشهر.

وقال المحافظ، لـ«الدستور»، إن مديرية الأوقاف مسئولة عن تطهير المساجد وتعقيمها بالكامل، وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأهمها الوضوء فى المنازل، وارتداء الكمامة عند دخول المسجد، والحرص على تواجد سجادة الصلاة الخاصة بكل مواطن، والمطهرات.

ووعد بالتنسيق مع وكيل وزارة الأوقاف لزيادة عدد المساجد، وذلك بسبب توافد الكثير من المواطنين للصلاة، مع الحرص على الالتزام بالأعداد داخل المساجد حرصًا على سلامة المواطنين.

وقال الشيخ محمد خشبة إن مساجد الإسكندرية شهدت حملات تعقيم وتطهير، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، معتبرًا عودة صلاة الجمعة فرحة كبيرة لجموع الشعب المصرى.

وتولت حملة «إيد واحدة من أجلكم» فى الإسكندرية، بالتعاون مع مبادرة «اعرف مدينتك»، توزيع الكمامات الطبية ورش الكحول والمطهرات على أيدى المصلين، من داخل مسجد «المرسى أبوالعباس».

وفى الفيوم، أدى المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى، رفقة نائبه الدكتور محمد عماد، صلاة الجمعة بمسجد «ناصر الكبير» فى مدينة الفيوم، وألقى الدكتور حسنى أبوحبيب، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة، التى تحدث خلالها عن سماحة الإسلام ووسطيته، وكذلك نعم الله تعالى على عباده التى لا تعد ولا تحصى، وفضل عودة صلاة الجمعة فى المساجد.

وأطمأن محافظ الفيوم على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة، مشددًا على ضرورة الالتزام بها، والحفاظ على المسافات بين المصلين. وعقب الصلاة، استمع المحافظ لعدد من المواطنين، وقال إن همه الأول هو حل مشكلات البسطاء وتوفير حياة كريمة لهم.

صلاه الجمعة

وصاحبت عودة صلاة الجمعة فى المنوفية أجواء احتفالية وفرحة غامرة، حتى إن عيون المسنين بللتها دموع الفرح، وقال أحمد عبدالله، ٧٠ سنة، مقيم بمركز «الشهداء»، إنه لم ينم من فرحته وتعلق قلبه بصلاة الجمعة، خاصة فى مسجد «سيدى شبل الأسود»، وكان يخشى أن يدركه الموت قبل أن يصلى الجمعة فى المسجد الذى اعتاد الصلاة فيه منذ طفولته.

وأضاف أنه عندما دخل إلى رحاب المسجد، شعر بأن الروح تدب فيه من جديد، مشددًا على التزامه بالكمامة والمصلاة الخاصة به، ويتمنى أن يظل المسجد مفتوحًا ولا يُغلق أبدًا فى وجه المصلين.

من جهته، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال إلقائه خطبة الجمعة فى مسجد محمد على بمنطقة القلعة، إن سبل الأمل والرجاء لا حدود لها، وإن الأمل الحقيقى هو الذى يُبنى على العلم والعمل والأخذ بالأسباب.

وشدد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، على أن شكر الله على نعمة عودتنا لبيوته يكون بالتزام المصلين التام بالتدابير الاحترازية.

وقال «لاشين»، خلال إلقائه خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، أمس، تحت عنوان «شكر نعمة الله على عودتنا إلى بيوت الله عز وجل»: «من أراد أن يستفيد من نعم الله، ويضمن دوامها واستمرارها عليه، فليشكر الله على نعمه، مصداقًا لقوله تعالى (ولئن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابى لشديد)». وأضاف: «ذلك يستوجب علينا أن ننفذ بكل حرص الإجراءات والتدابير الاحترازية وأن نتأدب بأدب الله ورسوله، وأن نلتزم أثناء تواجدنا فى بيوت الله عز وجل بجميع الاشتراطات، وأن نتجنب التزاحم، وبهذا نكون من الشاكرين لله تعالى على نعمة عودتنا إلى بيوته».