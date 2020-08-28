محمد عبدالعزيز يكتب: سيدة جديرة بالاحترام



تحل اليوم ذكرى ميلاد السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وهى السيدة التى ظلت لسنوات طوال تلقب بسيدة مصر الأولى، غير أنها حين كتبت جزءًا من سيرتها الذاتية اختارت لقبًا آخر هو «سيدة من مصر». ومصر العريقة لا تنسى أبدًا صاحب عطاء، منحها من وقته أو جهده أو تفكيره سنوات طوالًا من عمره، والسيدة جيهان واحدة من هؤلاء، لا يمكن بالطبع أن نقارن السيدة جيهان بالسيدة تحية عبدالناصر فى مجال العمل العام، فالسيدة تحية ظلت تحيا فى الظل، بعد رحيل ناصر، كما كانت فى حياته، ولم تتح لها ممارسة نشاطات اجتماعية تساند بها زوجها الزعيم الوطنى، ربما كان لهذا أسبابه وملابساته التاريخية، لكنه فى النهاية هو ما حدث بالفعل.

وعلى العكس جاءت السيدة جيهان داعمة زوجها، رئيس الجمهورية، خاصة فى ميادين العمل الاجتماعى، حيث أدارت العديد من المبادرات الاجتماعية والمشاريع الإنمائية، بدأت نشاطها الاجتماعى على استحياء، حين صحبت معها مجموعة من سيدات مصر لزيارة مصابى حرب أكتوبر فى المستشفيات وعلى جبهة القتال، ثم توسع دورها الاجتماعى الخدمى بالتدريج، ليمتد نحو مجالات متعددة، ولتترأس خلال فترة حكم الرئيس السادات نحو ثلاثين جمعية أهلية، بداية من «الهلال الأحمر» و«الوفاء والأمل» وصولًا إلى جمعية «رعاية الطفل اليتيم»، هذه المشروعات الخيرية التى عرّضتها لهجوم البعض وانتقاد البعض الآخر، وحين سألتها عن ذلك قالت إنها لو كانت لزمت بيتها دون أن تسهم فى العمل العام لبقيت فى مأمن من الهجوم، لكنها- كما تقول- آثرت العمل والعطاء حتى لو تعرضت لما تعرضت له.

أما مسيرتها التعليمية فهى جديرة بالاحترام أيضًا، إذ حرصت على استكمال تعليمها الجامعى بعد أن تجاوزت سن الأربعين، بل إنها أصرت على استكمال دراساتها العليا إلى أن حصلت على درجة الدكتوراه، عقب استشهاد الرئيس السادات، أصبحت بعدها مؤهلة للتدريس فى جامعات خارج مصر وداخلها، هذا إلى جانب ترؤسها المجلس الشعبى المحلى لمحافظة المنوفية لعدة سنوات، لتكون هى السيدة الوحيدة- فى تاريخ مصر حتى اليوم- التى تصل لهذا المنصب الشعبى.

ويذكر للسيدة جيهان سمو خلقها، وحفاظها على أسرار حياة الرئيس السادات، ورقى تعاملها مع ذكراه، بحفظ أسرار فرض عليها موقعها من الرئيس الراحل، أن تعايشها وتطّلع عليها، كما ينبغى أن نذكر للسيدة جيهان مساندتها مدنية الدولة المصرية، وحرصها على استغلال شهرتها العالمية، واستثمار سعى وسائل الإعلام الأجنبية إلى محاورتها فى الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية وتوضيح ما كان عالقًا بالموقف السياسى المصرى من سوء فهم، إبان ثورة ٣٠ يونيو وعقبها مباشرة، إذ قامت بدور وطنى، فى وقت تكالبت فيه كل قوى الشر ضد مصر سعيًا لزعزعة موقفها ورغبة فى إحباط التحرك الشعبى المصرى ضد القوى الظلامية فى عام ٢٠١٣.

مكنتنى ظروفى المهنية من محاورة السيدة جيهان فى حوار حصرى امتد لنحو نصف الساعة- على عكس ما رتبنا له- كانت فيه أمًا رقيقة راقية كما تخيلتها، وضيفة تملك ذكاءً حادًا، ولكنها فى غاية التواضع فى الوقت ذاته، إذ لم تبدِ تحفظًا على أىٍّ من أسئلتى، فقد باحت بأسرار وأجابت عن كل أسئلتى دون تململ، ولم تبد رغبة فى حذف أو حتى مراجعة الحوار بعد المونتاج، هى سيدة شديدة الثقة بنفسها، والإخلاص لذكرى زوجها، والمحبة لتراب وطنها، ورغم أنها أوردت مساحات كبيرة من سيرتها الذاتية المرتبطة بسيرة وطن فى حقبة تاريخية فاصلة فى تاريخه الممتد، فإنها فى ظنى لا تزال تحتفظ بنهر من الأسرار والخفايا التى لم تبح بها، وأظن أنها لن تفعل. لا لشىء إلا لكونها سيدة تعرف ما يقال وما يظل طى الكتمان، لأنه ملكٌ للوطن وغير مباح لأشخاص.

باغتها بسؤال عن الأخطاء السياسية التى ترى- كباحثة- أن الرئيس السادات ارتكبها خلال سنوات ولايته، وهل حاولت رصدها فى بحث علمى، فقالت بشجاعة إنها اعتقالات ٥ سبتمبر، ولكنها أردفت قائلة: «السادات كان بشرًا ولهذا فقد يخطئ وقد يصيب، إلا أنه كان مضطرًا لاتخاذ تلك القرارات تحت ضغط الموقف السياسى فى حينه، ورغبة منه فى تهدئة الأوضاع السياسية إلى أن يسترد الوطن أرضه المحتلة بموجب اتفاق السلام»، تحية للسيدة جيهان السادات فى عيد ميلادها، وكلى أمل أن يكون التاريخ منصفًا معها ومع غيرها، فمن اجتهد وأعطى وساند ووضع لبنة فى بناء الوطن علينا أن نوفيه حقه وأن نذكره بكل خير، جزاء ما قدم، ومن يثبت بالدليل أنه كان دون ذلك، فمن حق المجتمع كله أن يعيد حساباته معه.

