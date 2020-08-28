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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأنجليكانية» تستكمل «معًا من أجل مصر» بعرض فيلم عن قبول الآخر

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:42 م
الأنجليكانية
الأنجليكانية
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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يُستكمل اليوم مشروع معًا من أجل مصر فعاليات مبادرة مجتمع القاهرة من خلال نشاط ثقافى لعرض ومناقشة فيلم (freedom Writers) بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

بدأت فعاليات اليوم، بنشاط ثقافي بعرض ومناقشة فيلم (freedomWriters) يحكى قضية التنوع والاختلاف العرقي وكيفية مواجهة مثل هذه القضايا فى مجتمعنا الحالى، إذ يحكى الفيلم عن قصة حقيقية مأخوذة من رواية للكاتبة إيرين جرويل التى كتبت عن تجربتها الشخصية إذ قُدر لها أت تكون فى وسط ملئ بالاختلاط العرقى والنزاعات فكل تلميذ كانت له قصته المؤلمة إثر هذا الصراع العرقى وتلى الفيلم حلقة نقاشية أدارها "عصام فايز" الممثل ومدرب المسرح التفاعلي، دار النقاش عن كيفية ترسيخ مبدأ التعاون وقبول الآخر بصرف النظر عن جنسه ولونه ومعتقداته.

وكانت قد بدأت مبادرة مجتمع القاهرة فى ١٤ من أغسطس بالإشتراك مع مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية حيث بدأت بيوم تدريبي للشباب حمل عنوان "الفن للمجتمع" انطلاقًا من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الآخر، وإعلاء القيم المشتركة، وتفعيل العمل الجماعي المبني على الإحتفاء بالاختلاف.

ويقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي ومؤسسة مصر الخير، ومن المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينة السادات بمحافظة المنوفية.

ويهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم.

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