سارة شريف تكتب: صفقة طائرات F35 للإمارات.. غموض حتى لحظة الإعلان



يميل نتنياهو إلى السير بصورة متعرجة، يمينا ويسارًا، حسب الحاجات السياسية، هذا النهج بالنسبة له أهم من أى عقيدة أيديولوجية يتبناها، هذا الميل معروف عنه منذ حكومته الأولى «١٩٩٦- ١٩٩٩» عندما أعلن تأييده اتفاقات أوسلو وأجرى لقاءات ودية مع ياسر عرفات، ثم عارض الاتفاقات لاحقًا، ووصف نفسه خلال السنوات الأخيرة بأنه «المُحارب ضد أوسلو».

نعرف جميعًا أن المفاجآت السياسية التى يخرجها نتنياهو من قبعته هى سمته المميزة، ومراوغاته على شركائه فى الحكومة، باتت شيئًا طبيعيًا؛ فنحن أمام رئيس وزراء يعقد صفقات واتفاقات دون معرفة إئتلافه الحكومى، وبدون معرفة الجيش والمؤسسات، هو قادر أن يضع وزراء حكومته فى مصاف الجمهور، فيتابعون أخبار المؤسسات التى يديرونها من خلال وسائل الإعلام وتويتر، ما حدث مع الإمارات هو التجسيد الحقيقى لهذه الأيديولوجية.

مراوغات «بيبى» لم تتوقف عند اتفاق السلام مع الإمارات، الحديث يدور اليوم على بيع الولايات المتحدة صفقة طائرات f٣٥ للإمارات، ولا أحد داخل المؤسسات فى تل أبيب يعرف ما حدث، التقارير متضاربة، والحقيقة يعرفها «بيبى» وحده.

البداية هى اتفاق «QME»، وهو التزام أمريكى بالحفاظ على التفوق العسكرى النوعى لإسرائيل، أى المزايا التكنولوجية والتكتيكية وغيرها، التى تسمح لها بردع أعدائها المتفوقين عدديًا، وسُنت هذه الاتفاقية كقانون أمريكى.

حتى اليوم، فإن التصريحات من مكتب نتنياهو والمسئولين معارضة إسرائيل الصفقة، ولكن فى الكواليس ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل تخلت عن معارضتها بيع طائرات إف-٣٥ أم لا، حتى المسئولين لا يعرفون!

هناك من يرى أن ترامب لن يهتم للرفض الإسرائيلى، فالصفقة تخدم الحاجات السياسية لترامب والمصالح العسكرية لمحمد بن زايد.

ترامب بالنسبة لإسرائيل هو شخص غير متوقع، فهو لم يترعرع فى مصنع السياسيين الأمريكيين التقليدى، وهو ليس أحد أبناء البيت فى «الإيباك»، ومن يؤثر عليه فى واشنطن هو اللوبى المسيحانى الأفنجلى، ونتنياهو يفهم هذا.

أما نتنياهو، فهو أيضًا غير متوقع، وخلافًا للتصريحات التى يكررها عن معارضته صفقة الطائرات للإمارات، كشفت تقارير عبرية عن ضغوطات مارسها جهاز الموساد وبمعرفة نتنياهو على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لتمنح الضوء الأخضر لبيع أبوظبى أسلحة متطورة، فمكتب رئيس الحكومة والموساد برئاسة يوسى كوهين، يطالبان وزارة الأمن بمنح المزيد من التسهيلات لإصدار تصاريح بيع الأسلحة إلى الإمارات، ووُصف هذا التحرك بأنه من أجل تقوية العلاقات وتعزيز التحالف بين البلدين ولأسباب اقتصادية أيضًا.

ما زالت وزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية الإسرائيلية تعارض بيع أسلحة إلى الإمارات، تشمل معدات ذات معلومات ومعرفة بدرجة عالية من السرية، خوفًا من تسريب المعلومات والمعرفة إلى دول معادية والمقصود بها إيران. هذه ليست السابقة الأولى، فقبل سنوات عقد نتنياهو اتفاقًا مماثلًا مع ألمانيا، عندما أعطى موافقته على بيع الغواصات المتطورة لمصر، أيضًا من خلف ظهر المسئولين فى حكومته، أيًا كان ما يحدث اليوم، من المهم أن ندرك أنه لا أحد سيعرف ما يدور حتى لحظة إعلان الصفقة.

