صلاح الشرنوبى: أغانى المهرجانات «انتكاسة» حدثت بسبب «25 يناير» (حوار)

بدأت بالعزف فى حفلات الأقارب.. أخى أهدانى «كامنجا» وأنا فى الثانوية.. و«البيئة السكندرية» أسهمت فى تكوينى

تركت الهندسة وتفرغت للتلحين بعد التحقيق معى فى سرقة «عُهدة»

شقيقى فاروق ساندنى فى بداياتى.. هربت من ظله بـ«اللون الطربى».. وميلادى الحقيقى مع وردة

انتظرونى مع نجاة فى أغنية للجيش

وصف الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبى أغانى «المهرجانات» بأنها «انتكاسة» انفجرت من داخل بركان العشوائيات قبل ٢٠١١، مُتخفية تحت ستار الغناء الشعبى، لكن مع اشتعال «٢٥ يناير» طفت وطفحت مع كل مظاهر العشوائية على سطح حياتنا. ورأى «الشرنوبى»، فى حواره مع «الدستور»، أنه ليس هناك حل للقضاء على حالات التلوث السمعى التى نعيش فيها حاليًا، إلا باستعادة حالة الزخم الثقافى والفكرى والحضارى التى اعتدنا عليها طيلة تاريخنا، داعيًا الدولة إلى تبنى مشروع فنى، وليكن تدشين قناة لنشر الوعى الموسيقى. وتحدث الموسيقار الكبير عن محطات فارقة فى مشواره الفنى، وأهمها علاقته ونجاحاته الكبيرة مع النجمة وردة، إلى جانب حلمه بالعمل مع النجمة نجاة، التى يستعد لتلحين أغنية لها بعنوان «تعظيم سلام للجيش المصرى».فى ديسمبر ١٩٥٧ استقبلت عائلة مقيمة فى حى «الأنفوشى» بمدينة الإسكندرية مولودها الجديد «صلاح»، وقلبها هادئ مطمئن بأنه سيجد وطنًا وأهلًا يحنون عليه إذا ما جار عليه الزمن يومًا مًا، فى ظل أحلام بحياة مليئة بالأمل ومستقبل مملوء بالتفاؤل، بفعل الزلزال الاجتماعى والسياسى الذى أحدثته ثورة يوليو فى المجتمع المصرى آنذاك.والآن بعد مرور أكثر من ٦٣ عامًا على تلك الأجواء التى رافقت ميلاد هذا الرجل... هل كانت الأسرة مُحقة فى اعتقادها الهادئ؟ أم كانت للأقدار آراء أخرى؟الإجابة لدى الموسيقار الكبير دون غيره، والذى اختار الحديث من عند صدمة وفاة والده، وهو فى سن السادسة فقط، قائلًا: «من يمر بهذه اللحظة يشعر بأن الحياة تتوقف، وعقارب الساعة لا تتحرك، لكن من نصيبى الجميل أن رزقنى الله أمًا عظيمة وأشقاء أوفياء لم يقصروا فى تربيتى لحظة».وأضاف: «رغم ذلك لم تكن طفولتى مرحلة عادية عشتها أو رحلة عابرة قضيتها، لكنها أوقات كانت مليئة بالزخم والشجن، فمنذ سن مبكرة جدًا وأنا أقضى أشهر الشتاء مهمومًا بالدراسة، بينما فى الصيف أكون منشغلًا بالعمل، والجمع بين العمل والدراسة منحنى خبرات فاقت سنى، ووهبتنى رؤية أكثر اتساعًا لفهم الحياة».وواصل: «كُنا عائلة كبيرة العدد نسبيًا، ولدىّ أكثر من أخ وأخت، وبحكم أننى أصغر الأبناء، كان ذلك سببًا فى قربى من شقيقى فاروق وسيد، قياسًا على فارق السن البسيط بيننا، وأخى سيد تحديدًا هو من ندين له بالفضل فى حبنا للموسيقى وتعلقنا بها، فقد أورثنا هذا الشغف رغم أنه مات فى منتصف رحلته مع الجملة الموسيقية، حيث فارق الحياة وهو فى الثلاثين من عمره».وكشف عن أن بدايته الحقيقية مع عالم الموسيقى وداخل دنيا الطرب والغناء ظهرت خلال دراسته فى المرحلة الثانوية، وذلك من خلال العزف فى بعض الحفلات الخاصة التى ينظمها الأقارب.وحينها لاحظ شقيقه «فاروق» تعلقه بهذا الفن الراقى، فأهداه «كامنجا»، وكانت هذه الخطوة دعمًا قويًا دفعه للسير بهمة فى طريق الهواية الفنية والغواية الموسيقية.لم تكن اللقطة السابقة وحدها هى وقود اشتعال وحماس صلاح الشرنوبى لممارسة الموسيقى بصورة احترافية، لكن البيئة السكندرية التى عاش بها أسهمت هى الأخرى فى ذلك، فقد كانت مجتمعًا موسيقيًا بامتياز من كل الأوجه، حيث الأجواء الساحرة بطبيعتها والنفوس المحبة للجمال والمتعلقة بالفنون.وقال «الشرنوبى»: «رغم أننى خلال تلك الفترة بدأت فى صعود السلم الموسيقى، فإنه فى لحظة من عمر الزمن توقف كل شىء وسكنت الأحلام، والسبب كان رغبة أسرتى فى رؤيتى طبيبًا لا فنانًا، رغم كونها عائلة موسيقية، لكن القدر وحده كان قد حسم أمرى فى لوحه المحفوظ بأن أصير مهندسًا».وأوضح: «حدث أننى حصدت مجموع درجات كبيرًا بعد أن أنهيت دراستى الثانوية، وكان متاحًا لى الالتحاق والاختيار بين طب المنصورة وهندسة الإسكندرية، وبين هذا وذاك فضلت دراسة الهندسة، ربما لأن علاقتى بعروس البحر المتوسط كانت آنذاك تشبه علاقة السمك بالماء من ناحية، ومن ناحية أخرى رغبة منى فى البقاء مع أهلى بقرب والدتى، حيث كنت مرتبطًا بها بشدة».وأضاف: «أثناء دراستى الهندسة فى الجامعة انشغلت وقتًا ما عن الموسيقى، لكن فى هجمة مرتدة استطعت أن أجمع مجددًا بين الدراسة والعمل، وبقيت على ذلك حينًا من الدهر، حتى عام ١٩٩١، حين تفرغت تمامًا للتلحين».على الرغم من أنه لم يستهدف أن تكون الموسيقى مهنته الأولى، وكان يرغب فى الجمع بينها وعمله بالهندسة، فإن قصة حدثت مع الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبى جعلته يتفرغ للتلحين.. نكتبها فيما يلى كما جاءت على لسانه فى حديثه معنا:ما رسمته فى خيالى لسنوات تم محوه فى لحظات، والسبب تلك الأزمة الكبرى التى تعرضت لها أثناء عملى وإشرافى على أحد المواقع الهندسية، عندما باع العُمال بعضًا من الأشياء المفترض أنها «عُهدة»، لأجد نفسى مُحالًا للتحقيق، بالإضافة إلى إيقاف صرف راتبى، وعندها راودتنى فكرة التفرغ للموسيقى دون شريك معها.وسرعان ما أتانى ما يدعم هذه الفكرة، عندما احتلت أغنية «القمر سهران لمين» التى لحنتها للرائعة عفاف راضى المركز الأول فى مهرجان البحر الأبيض المتوسط، فى نجاح اعتبرته بمثابة رسالة من السماء بأنه حان الآن وقت ممارسة العمل الموسيقى بصورة احترافية، ولذلك قررت تقديم استقالتى من عملى الهندسى، وتأسيس شركة للإنتاج الفنى.الأجمل فى سنوات ما قبل التفرغ هو نجاحى فى تثقيف نفسى موسيقيًا بصورة أغنتنى عن اللجوء للدراسة، وذلك بالاطلاع على كثير من الكتب، واختراق كل ما له علاقة بعلم الموسيقى، سواء بالاقتراب من بعض الفنانين المحليين داخل الإسكندرية، مثل الميرغنى شوكت، وهو واحد من معاصرى الراحل سيد درويش، وغيره، ومحصلة تلك اللقاءات أسفرت عن تعليمى الإيقاعات وفهمى المقامات وأشياء أخرى.رغم الطفرة الفنية الكبيرة التى حدثت لى نتاج معايشتى لهؤلاء الملحنين والموسيقيين، لكن من بعيد أعتقد أننى تأثرت بصورة كبيرة بهندسة بناء الأغنية التى قدمها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب فى أعماله، وتجلت بوضوح فى رائعته الخالدة «أنت عمرى»، بجانب أننى انجذبت إعجابًا واهتمامًا بما يقدمه بليغ حمدى، حيث اللحن البسيط العذب القادر على الانتشار.هذا الشغف كان حاضرًا وموجودًا فى ألحان الكبار، مثل محمد القصبجى والموجى وكمال الطويل، كان كل واحد منهم صاحب بصمة خاصة وصبغة مختلفة، وبشكل عام عباقرة وعمالقة هذا الجيل كان أكثر ما يميز ألحانهم أنها حين تستمع إليها تكتشف فيها شيئًا جديدًا مختلفًا عن سابقتها.وفى بدايات عملى كان هدفى السير على درب هؤلاء الكبار، ولهذا أسعدنى تشبيهى بالعبقرى منير مراد، قبل أن تتم مقارنتى مع آخرين فى أعقاب عملى مع مدحت صالح، وقد ظلت تلك المقاربة قائمة فترة إلى أن أتى اليوم الذى قدمت فيه لحن أغنية «بتونس بيك»، فلحظتها اعتبرونى مؤسسًا لمدرسة جديدة أطلقوا عليها اسم «الشرنوبيات».فى تلك اللحظة اعتبرت نفسى قد بدأت أو تقريبًا وصلت للقمة، وهى نتيجة طبيعية لسنوات من الجهد والجد والتعب فى لحن كان شديد الصعوبة فى حياتى، خاصة أن هذا المجال يحتاج إلى شخص يتمتع بالموهبة بشكل فطرى، بجانب امتلاكه مخزونًا سمعيًا كبيرًا بطريقة تجعله دون أن يدرى حافظًا لأى لحن، مثلما حدث معى مبكرًا عندما استمعت لأغنية «أؤمر يا قمر» لفايزة أحمد.رحلة الملحن صلاح الشرنوبى للصعود إلى قمة السلم الموسيقى كانت مليئة بالتضاريس الصعبة حسب وصفه، لكن رغم ذلك فهناك من يعتقد بوجود دور كبير وبارز لعبه معه شقيقه الموسيقار «فاروق» فى تعبيد وتسهيل الطريق أمامه.. فهل هذا الدعم كان سببًا فى صعوده أم للموهبة رأى آخر؟باعتراف دون إنكار، أجاب «صلاح»: «لا أخجل من الاعتراف بأن اسم فاروق الشرنوبى كان جواز مرورى فى بداياتى لدنيا الطرب وعالم الغناء، خاصة أنه سبقنى بالعمل داخل هذا الوسط سنوات، وحين بدأت أولى خطواتى كان هو قد تحقق بالفعل من خلال عمله مع كبار الفنانين».وأضاف: «وبالتالى نجاحه هذا انعكست آثاره على مسيرتى وسيرتى دون قصد أو ترتيب من جانبى، لكننى لم أرتكن لهذا، وهروبًا من الوقوع فى ظل فاروق سلكت طريقًا مغايرًا تمامًا لما سار عليه، وذلك بتقديم الأغانى الطربية، عكس شقيقى الذى ينجذب نحو اللون الدرامى والتعبيرى».وواصل: «أدين لشقيقى أيضًا باحتضانى وقت قدومى إلى القاهرة تمهيدًا للاستقرار فيها، ليجنبنى صعوبة البدايات، خاصة أن العاصمة تشتهر بكونها مدينة بلا قلب»، مشيرًا إلى أن «فاروق» لم يكن وحده هو من دعمه وسانده، لكن «بمحبة مد لّى الموسيقار يحيى خليل يديه، وأيضًا لم يتخلف عن الحضور الكبير على الحجار».وقال «الشرنوبى»: «بعد أن استقرت أحوالى وأمورى فى القاهرة، بدأت فى التعاون مع عدد من المطربين، أمثال على الحجار ومحمد الحلو، وللأسف أعمالى معهما لم تحقق النجاح المطلوب أو الصدى المتوقع حدوثه فى وقتها، لكن فى بداية حقبة التسعينيات وما تلاها من سنوات كنت قد وصلت لما يعرف بمرحلة الميلاد الفنى، والسبب فى هذا ذلك اللقاء الذى جمعنى بالعظيمة وردة».وأوضح أنه ما قبل العمل مع «وردة» كان يعتبر نفسه فى رحلة البحث عن الذات، وبعد لقائه معها اعتبر أنه وصل إلى مرحلة النضج، واصفًا العمل معها بأنه «اللحن الأهم فى مشوارى الفنى»، وذلك منذ أن عرفه عليها الإذاعى الكبير عمر بطيشة، ذلك المبدع الذى كتب كلمات أغنية «بتونس بيك».وبَين أن هذا التعارف وراءه قصة رتبتها الأقدار، فحين كتب «بطيشة» كلمات «بتونس بيك»، كان من المقرر أن تغنيها نادية مصطفى أو منى عبدالغنى، لكن أثناء تلحينه الكلمات وجد أنها تتخللها مقامات متعددة وتتصف بالطول، وعندها أخبر «بطيشة» بأن أداء هذه الأغنية يحتاج صوتًا ذا خامة معينة.بعد أشهر فوجئ به يحدثه بأنه فاتح المطربة وردة عارضًا عليها غناء تلك الكلمات، وطلب منه التواصل معها تليفونيًا، وما هى إلا ساعات وكلمها «الشرنوبى» وهو يشعر بحالة من الرهبة، رآها طبيعية قياسًا بنجوميتها الطاغية وتاريخها الكبير، لكنه نجح فى كسر حاجز الرهبة هذا بـ«الهزار والضحك معها».لم يمض على المكالمة وقت طويل وغنت وردة الأغنية، التى حققت نجاحًا مدويًا أحدث نوعًا من القبول الفنى والمودة الإنسانية والصداقة الشخصية بينهما، وبعدها طاف بصحبتها العالم شرقًا وغربًا، سواء لتقديم حفلات أو لحضور مهرجانات، وفى كل مرة «أكتشف أننى فى حضرة فنانة لا يوجد وصف لإنسانيتها»، وفق تعبيره.وبَين أن هذه الإنسانية تجلت فى كرمها اللا محدود ويدها الممدودة بالعطاء، وذلك بالبحث عن حقوق العاملين معها قبل أن تطلب أجرها، ومبالغتها فى المنح دون سبب، وليس المنع لأى حدث، متذكرًا أنها أهدته ساعة «بياجيه» فرنسية بعد نجاح «بتونس بيك»، وفى حياته يعتبرها «أساسًا وسببًا لكل تفوق حققته وتمنيته».واصل صلاح الشرنوبى حديثه عن وردة دون انقطاع، وعاد لتذكر كواليس أغنية «بتونس بيك»، قائلًا: «كان من المفترض أن يضع لحنها الموسيقار الكبير محمد سلطان، لكنه فى وقتها كان راغبًا وعازفًا عن تقديم أى عمل».وأضاف: «استقر المطاف بالأغنية على عتبتى فى النهاية، بالتزامن مع لحن أغنية (قلبى على طيرى)، الذى قدمته مع محمد الحلو، وحقق وقتها نجاحًا قويًا، وحين سمعته وردة أبدت ثقتها التامة بى».وتابع: «استمرت رحلتى الفنية ممتدة مع وردة أيامًا وليالى وشهورًا وسنوات، وفى إحدى المرات وأثناء ترتيب الاحتفالات الخاصة بالعيد الخمسين لثورة الجزائر، وجدتها تقول لّى: (أنا معروض علىّ أعمل مسلسل.. إيه رأيك؟)».وبعد أن تبادلا الآراء، عرض عليها التكفل بمصاريف الإنتاج، فوافقت، رغم أن «تلك الخطوة كانت مخاطرة كبيرة من جانبى لعدم امتلاكى المال اللازم، لكن عشقى ووفائى لتلك الفنانة العظيمة جعلنى أتخذ تلك الخطوة دون حساب للتبعات أو تقدير للنتائج»، وفق «الشرنوبى».وقال إنه رغم المشاكل التى سببها له هذا المسلسل، فإنه لم يبُد ندمًا أو يلق لومًا، لأن وردة كانت «فتحًا مبينًا فى مسيرتى الفنية وسببًا فى عملى مع كبار نجوم الطرب والغناء فى مصر والوطن العربى».كشف صلاح الشرنوبى عن أنه حلم كثيرًا بالعمل مع الفنانة العظيمة نجاة، وهو ما تحقق فى أغنية «اطمن»، مشيرًا إلى التجهيز حاليًا لتقديم أغنية «تعظيم سلام لجيش بلادى»، لتطربنا الفنانة الكبيرة بأدائها، احتفالًا واحتفاءً ببطولات الجيش المصرى، من خلال ألحانه.وانتقل للحديث حول الوضع الحالى للأغنية المصرية، بداية مما يعرف باسم «أغانى المهرجانات»، التى تمثل حديث الساعة حاليًا، فقال: «هذه الأغانى انفجرت من داخل بركان العشوائيات قبل ٢٠١١، مُتخفية تحت ستار الغناء الشعبى، لكن مع اشتعال ثورة يناير طفت وطفحت مع كل مظاهر العشوائية على سطح حياتنا». وأضاف: «دائمًا فى أعقاب الاهتزازات السياسية والثورات والاضطرابات تحدث تلك الانتكاسة مثلما حدث فى أعقاب نكسة يونيو، لكن ما آلمنى بشكل شخص هو الذين هللوا ودعموا هذه المهرجانات، وأقول لهؤلاء هذه الأغنية لا تليق بمستوى مصر الفنى ولا تتماشى مع قيمتها العظمى فى عالم الموسيقى». ورأى أنه «بشكل عام وبعيدًا عن أغانى المهرجانات، فنحن منذ عقود قريبة نعانى من هوة موسيقية وفجوة ستبقى قائمة لفترة وباقية معنا زمنًا، لأنها ارتبطت بحقائق معينة، تتمثل فى انتشار العشوائيات فى مصر مثلما ذكرت، بجانب حالتى الانهيار الفكرى والانحدار الثقافى اللتين حدثتا فى مصر». واعتبر أنه «ليس هناك من سبيل أو حل للقضاء على حالات التلوث السمعى التى نعيش فيها حاليًا، إلا باستعادة حالة الزخم الثقافى والفكرى والحضارى التى اعتدنا عليها طيلة تاريخنا، وذلك يحتاج أن تتبنى الدولة مشروعًا فنيًا ولو بتخصيص قناة تنشر الوعى الموسيقى، إضافة لذلك لا بد من إحداث نهضة قوية فى ملفى التعليم والصحة».وعقب: «مؤخرًا وسابقًا وجدت من يسألنى عن أسباب ابتعادى عن الساحة الغنائية، رغم أن السبب ظاهر ومعلوم، ويتمثل فى حالة التردى التى نحياها، فمثلًا اعتدت دائمًا على العمل وسط ظروف معينة وأجواء خاصة ولحنت روائع، مثل (بتونس بيك) و(حياتى عندك)، وغيرهما، الآن لو حاولت تكرار العمل على هذا المستوى من الأغنيات ستجد الوسط غير متقبل ذلك».واستكمل: «حاليًا كل ما أحاول فعله هو محاولة اكتشاف نفسى من جديد بالبحث عن ضالتى الموسيقية التى افتقدتها السنوات الماضية، فأنا الآن فى حيرة من أمرى هل ألجأ إلى تقديم ما يطلبه الجمهور؟! أم أبقى ثابتًا على مبدأى فى تقديم الفن الراقى والمهذب الذى اعتدت تقديمه طيلة تاريخى؟!». واختتم: «ولذلك كل ما أحاول فعله حاليًا هو البحث عن صيغة تمكننى من تحقيق تلك المعادلة، بطريقة تجعلنى أجمع بين الحداثة والكلاسيكية فيما يعرف بالأغنية البديلة، التى تتميز بأصالتها، لكنها تتمتع بمقام موسيقى وقوام عصرى».