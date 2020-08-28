روسيا بصدد إرسال منظومات دفاعية جديدة ضد طائرات الدرون لسوريا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، إن الوزارة تدرس حاليا إرسال مجمع "سابسان كونفوي" المتنقل الجديد الخاص بالتصدي للطائرات بدون طيار إلى سوريا.وأكد شويغو -خلال تفقده معارض عسكرية- أن المجمع الدفاعي المذكور إذا تجاوز اختبارات عسكرية في مناورات قوقاز 2020 سيتم إرساله فورا لسوريا للتصدي لطائرات الإرهابيين، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".وأضاف "هناك ضرورة لتطوير مثل هذه الوسائل إذا كان المجمع جاهزا للاختبار، فلنختبره خلال تمرينات القيادة والأركان الاستراتيجية – قوقاز 2020، وإذا أظهر نتائج إيجابية، فسنرسله إلى سوريا".وأسقطت روسيا مئات الطائرات التي تتحرك عن بعد أثناء مهاجمتها قواعد عسكرية روسية في سوريا، لاسيما قاعدة حميميم في اللاذقية.