«الأوقاف»: نجحنا في تطبيق ضوابط عودة صلاة الجمعة

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ورئيس غرفة العمليات المركزية، إن وزارة الأوقاف نجحت في تطبيق إجراءات عودة صلاة الجمعة.وأضاف طايع، أن وزارة الأوقاف استعدت بكامل قوتها على مدار أسبوع لعودة صلاة الجمعة وتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير، موجها التحية للشعب المصري الذي ضرب قدوة في الامتثال للإجراءات الاحترازية خلال صلاة الجمعة دون ضجر أو مخالفات تُذكر، ومرت صلاة الجمعة بسلام، وكان المصريون البطل الحقيقي في ذلك.