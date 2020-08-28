تفاصيل الحالة الصحية لـ منال سلامة بعد انقلاب سيارتها

تعرضت الفنانة منال سلامة اليوم، لحادث على طريق العلمين بوداي النطرون، وتم نقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج اللازم حيث تعرضت لعدد من الكدمات هي وابنتها التي كانت معها في السيارة ولكن حالتهما الصحية الآن مستقرة.وقال مصدر مقرب من الفنانة منال سلامة، إن سيارتها الملاكي انقلبت بعد انفجار أحد إطارات السيارة بالكيلو 50 بطريق العلمين وادي النطرون وعلى الفور تم نقلها لمستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج وسوف تظل في المستشفى لمدة 24 ساعة للاطمئنان على صحتها بشكل كامل هي ومرافقيها بالحادث.يشار إلى أن الفنانة منال سلامة شقيقة الفنان شريف سلامة وزوجة المخرج عادل أديب ولها عدد كبير من الأعمال الفنية المميزة عند الجمهور أبرزها "لن أعيش في جلباب أبي" و"أولاد الأكابر" كما أن آخر أعمالها مسلسل "عائلة الحاج نعمان" عام 2018 مع عدد من الفنانين أبرزهم صلاح عبدالله ويسرا اللوزي.