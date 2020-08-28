خالد عكاشة: محمود عزت كان مشرفًا على 3 تنظيمات إرهابية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القيادي الإخواني محمود عزت كان مشرفا على 3 تنظيمات إرهابية نفذت عمليات إجرامية في مصر خلال السنوات الماضية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "محمود عزت كان يتولى دور مرشد جماعة الإخوان بالإنابة بعد القبض على محمد بديع، وكان العقل المدبر وحلقة الوصل الرئيسية بالتنظيم الدولي للإخوان".وأشار إلى أن محمود عزت موجه له العديد من الاتهامات، منها قضية اغتيال الشهيد النائب العام، والتخطيط للانفجار أمام معهد الأورام بالمنيل، اغتيال اللواء عادل رجائي"، مردفا: "كان العقل المدبر للنشاط الإرهابي، ويحلو له بوصف الجناح القطبي بجناح الصقور".أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.